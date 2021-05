Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert műsorvezetővel. Kovács szerint minden állítás hazugság.","shortLead":"Egy telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert...","id":"20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b433d49-2d78-48d8-bd0d-8758188e3a9d","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","timestamp":"2021. május. 20. 13:17","title":"A TV2 műsorvezetőjével akarják szexbotrányba keverni Kovács Zoltánt, az államtitkár perre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c2e195-bfd6-4d84-a07e-bd123a493820","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1948. december 1-jén találtak rá a Somertoni Emberre, de a mai napig nem tudni, ki lehetett ő pontosan. Ez most megváltozhat.","shortLead":"1948. december 1-jén találtak rá a Somertoni Emberre, de a mai napig nem tudni, ki lehetett ő pontosan. Ez most...","id":"20210519_ausztral_ferfi_dns_rejtely_megoldasa_somertomi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c2e195-bfd6-4d84-a07e-bd123a493820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b354610-0d7f-4bf1-aee7-1c7353ebff09","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_ausztral_ferfi_dns_rejtely_megoldasa_somertomi_ferfi","timestamp":"2021. május. 19. 20:03","title":"Kihantoltak egy ismeretlen férfit Ausztráliában, hogy megoldjanak egy 73 éves rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee99227-3a64-4685-8e42-a0f9c0520d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős sodrás miatt elsőre nem tudták kimenteni a nőt a vízből.","shortLead":"Az erős sodrás miatt elsőre nem tudták kimenteni a nőt a vízből.","id":"20210519_duna_xiii_kerulet_eletmentes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee99227-3a64-4685-8e42-a0f9c0520d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5eb53-d96d-45b1-b672-b577139a464e","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_duna_xiii_kerulet_eletmentes_rendorseg","timestamp":"2021. május. 19. 18:19","title":"Egymásba kapaszkodva húztak ki a rendőrök egy nőt a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába győzött két góllal a Veszprém a Nantes ellen, az idegenben összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.","shortLead":"Hiába győzött két góllal a Veszprém a Nantes ellen, az idegenben összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.","id":"20210520_veszprem_kezilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d3dc6-66ba-423f-b2e3-2cba788a5c40","keywords":null,"link":"/sport/20210520_veszprem_kezilabda","timestamp":"2021. május. 20. 21:18","title":"A negyeddöntőben esett ki a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést alá nem író orvosok és ápolók kisebb végkielégítést kaptak, mint ami közalkalmazottként járt volna nekik.","shortLead":"Az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést alá nem író orvosok és ápolók kisebb végkielégítést kaptak, mint ami...","id":"20210520_Alkotmanybirosag_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9613a5f-c773-43e7-9139-6027ba8a626f","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Alkotmanybirosag_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. május. 20. 08:12","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordultak az egészségügyi dolgozók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon online konferenciáján bemutatott nagymintás közvélemény-kutatásból kiderült, hogy egészen meglepő dolgokban ért egyet a fővárosiak többsége a legkisebb településen élőkkel.","shortLead":"A Republikon online konferenciáján bemutatott nagymintás közvélemény-kutatásból kiderült, hogy egészen meglepő...","id":"20210519_republikon_budapest_videk_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67619be-ee0c-43ff-a51e-c56d2735a237","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_republikon_budapest_videk_konferencia","timestamp":"2021. május. 19. 18:17","title":"Sok ellentét van Budapest és a vidék között, de abban mindenki egyetért, hogy inkább rossz irányba haladnak a dolgok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványtagadó gyógyszerész indítványokat és észrevételeket szeretne tenni az ügyészi döntés előtt.","shortLead":"A járványtagadó gyógyszerész indítványokat és észrevételeket szeretne tenni az ügyészi döntés előtt.","id":"20210519_Kesobb_emelhetnek_vadat_Godeny_Gyorgy_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fa773c-5ae6-4e23-90b7-7e21d7fbf45f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Kesobb_emelhetnek_vadat_Godeny_Gyorgy_ellen","timestamp":"2021. május. 19. 19:29","title":"Később emelhetnek vádat Gődény György ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]