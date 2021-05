A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.

Napi 144 litert érhet el egy magyar háztartás vízfogyasztása, a magyarok nagyjából harmada figyel tudatosan arra, hogy mennyi vizet használ el – mutatta be Lopez-Csendes Júlia a Reckitt reprezentatív kutatását a Finish sajtótájékoztatóján.

Az adatokból az is kiderült, hogy főleg a 40 éven felüliek tartják szem előtt a vízzel való spórolást. Ebbe beletartoznak az olyan apróságok is, mint az, ha egy fogmosásnál az ember nem folyatja a vizet, így akár hat literrel is csökkenhet a fogyasztása.

A vízfelhasználásra figyelők jelentős része gondol a klímatudatosságra is, de a többségüknél – 60 százaléknál – az egyedüli oka a takarékoskodásnak az, hogy nem akarnak sok vízdíjat fizetni.

Arról, hogy a vízfogyasztást egyéni szinten hogyan lehet csökkenteni, korábban már részletesen írtunk: