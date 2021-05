Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","shortLead":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","id":"20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd5b30-3941-442a-bbff-350b737a4654","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. május. 28. 18:20","title":"Szexuális zaklatás miatt indított vizsgálat után bontott a Nike szerződést Neymarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg a szegényebb országok még mindig vakcinára várnak, a fejlett államokban az oltási hullám rövidesen beleütközik az immunizációt elutasítók vagy azzal nem törődők falába, és ezen még az ajándék fánk, sör vagy tojás sem segít.","shortLead":"Míg a szegényebb országok még mindig vakcinára várnak, a fejlett államokban az oltási hullám rövidesen beleütközik...","id":"202121__oltasi_lendulet__nyajimmunitas__vakcinaszkepszis__velunk_elo_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2efdce-e961-4b8b-b6a6-598f18066024","keywords":null,"link":"/360/202121__oltasi_lendulet__nyajimmunitas__vakcinaszkepszis__velunk_elo_virus","timestamp":"2021. május. 28. 15:00","title":"Itt-ott füves cigi jár az oltáshoz, de a nyájimmunitás hajszolása kevés a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174e16f5-7585-427f-a619-ac4446a94e5c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 100 ezer rajongó előtt rendezik meg vasárnap a legendás Indy 500 autóversenyt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint 100 ezer rajongó előtt rendezik meg vasárnap a legendás Indy 500 autóversenyt az Egyesült Államokban.","id":"20210529_135_ezer_nezo_lesz_ott_az_Indy_500on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174e16f5-7585-427f-a619-ac4446a94e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd54f6a9-902c-4b18-ae40-aa9e8a89e8d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_135_ezer_nezo_lesz_ott_az_Indy_500on","timestamp":"2021. május. 29. 08:17","title":"135 ezer néző lesz ott az Indy 500-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos úgy döntött, a videó tovább élhet a YouTube-on.","shortLead":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos...","id":"20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52259ef1-45bb-4c89-93ad-e1ff23b5fcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","timestamp":"2021. május. 28. 17:03","title":"Fent maradhat a YouTube-on a legismertebb gyerekvideó, már 885 millió megtekintésnél jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3471904-863c-42eb-8c15-a47425a2e71f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok arra figyelmeztetnek, hogy a jelenséget csak szaküzletekben vásárolt eszközökkel lehet megfigyelni, a házi megoldások látáskárosodást okozhatnak.","shortLead":"A csillagászok arra figyelmeztetnek, hogy a jelenséget csak szaküzletekben vásárolt eszközökkel lehet megfigyelni...","id":"20210528_gyurus_napfogyatkozas_2021_junius_10_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3471904-863c-42eb-8c15-a47425a2e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f949ac3-a92e-4542-9f56-d46a89d191ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_gyurus_napfogyatkozas_2021_junius_10_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 28. 13:24","title":"Különleges, gyűrűs napfogyatkozás lesz júniusban, Magyarországról is látszik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","shortLead":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","id":"20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0bf6d-876b-46ed-a93a-c6600747649a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","timestamp":"2021. május. 27. 12:31","title":"Hamis vallomásért cserébe pénzt ajánlott a Vizoviczki-ügy egyik volt rendőr vádlottja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik az állam számára túlságosan megterhelő feladat volt a nevelőszülői hálózat fenntartása, ezért inkább kiszervezik a fővárosi nevelőszülői hálózatot a kormány szívéhez legközelebb eső egyházmegyéhez.","shortLead":"Úgy tűnik az állam számára túlságosan megterhelő feladat volt a nevelőszülői hálózat fenntartása, ezért inkább...","id":"20210528_Tarol_az_egyhaz_a_gyermekvedelemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933f869-73e1-4ef6-8fd0-1afd43ff0064","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Tarol_az_egyhaz_a_gyermekvedelemben","timestamp":"2021. május. 28. 12:38","title":"Egyházi kézbe kerül a fővárosi nevelőszülő hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]