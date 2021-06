Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási mennyiségű adat jön létre.","shortLead":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási...","id":"20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce5286c-328b-4e06-9251-9eb3508436fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","timestamp":"2021. június. 03. 14:13","title":"4000 GB adatot generálhat egy önvezető autó – óránként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e189db-35d2-4755-afad-0009c759647e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennap hatalmas mennyiségű kávézacc landol a szemétben, pedig a barna pormaradékot hasznosítani lehet, például úgy, hogy gombákat termesztünk rajta. Egyre többeket ejt rabul többek között Németországban ez a különleges hobbi – derül ki hírügynökségi tudósításokból. ","shortLead":"Mindennap hatalmas mennyiségű kávézacc landol a szemétben, pedig a barna pormaradékot hasznosítani lehet, például úgy...","id":"202122_gombak_kavezaccbol_second_hand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e189db-35d2-4755-afad-0009c759647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857c7f73-bf1b-4779-9970-54d2ff8a1885","keywords":null,"link":"/360/202122_gombak_kavezaccbol_second_hand","timestamp":"2021. június. 04. 12:30","title":"Ne dobja ki a kávézaccot, otthon is kiváló gomba termeszthető rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult az alapbetegség súlyosbodásához, a beteg halálához. A balesetben elhunyt koronavírus-fertőzötteket a WHO szerint nem kell feltüntetni a statisztikában, Gulyás Gergely azonban azt mondta korábban, hogy a magyar adatokban szerepelt ilyen áldozat is.","shortLead":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult...","id":"20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb1bf67-7517-4d88-b29d-3d648cd6492d","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","timestamp":"2021. június. 02. 17:55","title":"Szél Bernadett végre megkapta a választ arra, kik számítanak a Covid áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"HVG","category":"360","description":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és újabb következtetéseket vontak le az ilyesfajta elektromos kisülések légkörtisztító hatásáról. ","shortLead":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és...","id":"202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5e30-f42c-4495-af93-7aee89087a88","keywords":null,"link":"/360/202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","timestamp":"2021. június. 03. 15:30","title":"Sokat villámlik? Jól jöhet a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8bb1-8fbb-4938-98b3-fae4770e2f78","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Több értelemben is túlhasználjuk bolygónkat, márpedig a gazdasági és társadalmi prosperáláshoz az emberi mohóság visszaszorítására, fenntartható fejlődésre van szükség. De mit jelent ez a gyakorlatban, és hogyan lehet jól hangzó, de üres ígéret helyett a vállalati stratégia szerves része?","shortLead":"Több értelemben is túlhasználjuk bolygónkat, márpedig a gazdasági és társadalmi prosperáláshoz az emberi mohóság...","id":"20210527_Fenntarthatosag_amivel_vissza_lehet_fogni_az_emberek_mohosagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66be8bb1-8fbb-4938-98b3-fae4770e2f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccff205-2804-4e1a-98b4-c9b4ce60ed85","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210527_Fenntarthatosag_amivel_vissza_lehet_fogni_az_emberek_mohosagat","timestamp":"2021. június. 03. 11:30","title":"Fenntarthatóság, amivel vissza lehet fogni az emberek mohóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját. Most sikerült kezelni a Brexit utóhatását - legalábbis az idei évre.","shortLead":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját...","id":"20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb5922-3092-42a5-85f4-63d4cac11cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","timestamp":"2021. június. 03. 11:08","title":"Megegyeztek a britek és az EU a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben a helyzetekben? A nagy ijedtség után hogyan álltunk neki, hogy megpróbáljuk megoldani azt, amit egy ilyen helyzetben fontos és mindenképpen érdemes? ","shortLead":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben...","id":"allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de75748-161e-4967-84d6-a0c08edc856a","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","timestamp":"2021. június. 04. 11:30","title":"Mit tegyünk, ha megtörtént a legrosszabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"}]