A partok közelében kigyulladt, majd elsüllyedt teherhajó nem csak a műanyag miatt jelent súlyos környezeti kockázatot. A roncson továbbra is számos mérgező anyag van, csak idő kérdése, mikor és mennyi kerül belőlük a vízbe. A kármentesítés komoly kihívás a szigetország számára.

Beperelte a Srí Lanka-i kormányt és a május közepén a szigetország partjainál különféle veszélyes anyagokkal a fedélzetén kigyulladt X-Press Pearl teherhajót üzemeltető céget a Center for Environmental Justice (CEJ) Srí Lanka-i környezetvédelmi szervezet. A CEJ azt követeli, hogy független vizsgálóbizottság derítsen fényt a katasztrófa okaira és következményeire.

A május 20-án kigyulladt hajó, amely a múlt héten meg is feneklett a part közelében, példátlan környezeti katasztrófát okozott Srí Lankán: az ország partjait zacskógyártáshoz való műanyagpellet lepte el, de a hajón számos más szennyező anyag is volt. A jármű azóta is kiégve, félig a elsüllyedve fekszik a sekély part menti vízben, és félő, hogy a még rajta található konténerekből idővel kiszabadul a többi anyag, a roncs üzemanyagtartályából pedig olaj ömlik a tengerbe.

A műanyagpellet címben is jelzett ezer éves lebomlási idejéről Hemantha Withaanage, a CEJ igazgatója beszélt a BBC-nek. Az igazgató szerint a hajón 46 féle különböző vegyi anyagot szállítottak, de egyelőre csak a pellet látható belőlük. A többi anyag azonban sokkal veszélyesebb: a roncson maradt konténerekben a salétromsav mellett van még nátrium-oxid – ami vízzel reakcióba lépve marónátronná alakul –, illetve réz és ólom is. A vízbe jutva ezek az anyagok azonnali halpusztulást okoznak, főleg a kisebb fajok körében, a mérgek pedig az elhullottakat elfogyasztó nagyobb tengeri élőlények szervezetében gyűlhetnek majd fel. Vagyis aaz igazgató szerint okkal lehet arra számítani, hogy a környező vizekben későbbiekben kifogott halak – például a tonhal – még évek múlva is szennyezettek lesznek, és fogyasztásuk kockázatos lesz.

„Az embereket tájékoztatni kell erről. Ez egy nagyon mérgező hajó. Bármilyen hulladékot is mos a partra a víz, az mérgező lesz, meg sem szabadna érinteni” – idézte a BBC Withaanagét, aki szerint már most is számos elhullott halat, teknőst, és delfint találtak a partra vetve. Némelyek zöldes árnyalata arra utal, hogy a fémek és más vegyi anyagok okozta szennyezés következtében pusztultak el.

Srí Lanka számára jelen pillanatban a legnagyobb kihívás, hogy megpróbálja megelőzni a még nagyobb szennyezést, ám az országnak még sohasem kellett ilyen mérgező katasztrófával szembenéznie. A hajó tulajdonosai ugyan megbíztak egy nemzetközi céget a kármentesítéssel, de a környezetvédők szerint kétséges, hogy egy profitorientált vállalat mindent megtesz majd ennek érdekében. A hajóroncs után komoly biztosítási kártérítésre számíthatnak, ami könnyen felülírhatja a tengeri élővilág megmentésével kapcsolatos szándékokat.

A CEJ bírósági keresete szerint a hajó legénységének már akkor tudomása volt arról, hogy az általuk szállított tartályokból szivárog a sav, amikor Srí Lanka-i vizekre értek. Szerintük be sem lett volna szabad engedni a hajót a szigetország felségvizeire. A hajót üzemeltető társaság szerint ugyanakkor azért nem tudták megoldani a problémát, mert sem India, sem Katar nem akarta megengedni, hogy nála dokkoljanak. A Srí Lanka-i hatóságok úgy vélik, hogy a hajó a szivárgó sav miatt gyulladt ki.