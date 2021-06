Műanyag hó - mondják a helyi környezetvédők a Srí Lanka-i főváros, Colombo közelében fekvő tengerpartokat beborító műanyag-granulátumra. A szennyezés a május közepén kigyulladt, és szerdán süllyedni kezdő X-Press Pearl teherhajó fedélzetéről érkezik más, súlyosan mérgező anyagokkal együtt, és olajszivárgás is fenyeget. A szigetország eddigi legsúlyosabb környezeti katasztrófája nem csak a tenger élővilágát, de sok család megélhetését is veszélybe sodorja.

Jelentős olajszennyezésre számítanak a Srí Lanka-i hatóságok. a Negombo közelében kigyulladt, különböző mérgező és veszélyes vegyi anyagokat és szállító X-Press Pearl teherhajó katasztrófája után, amely már így is az Indiai-oceánon fekvő szigetország történelmének legsúlyosabb környezetszennyezése.

Attól tartanak, hogy a hajó üzemanyag-tartályaiban tárolt 350 tonnányi olaj kifolyhat, és beszennyezheti a Negombo és Dikowita közötti, turisták körében is népszerű, érintetlen, homokos tengerpartot.

A szingapúri bejegyzésű, mindössze 4 hónapos teherhajó közel 1500 különböző, többek között a környezetre különösen veszélyes vegyi anyagot tartalmazó konténert szállított, például kozmetikai szereket, műanyag granulátumot és 25 tonnányi salétromsavat.

© MTI/EPA/Csamila Karunarathne

A tűzzel, amit egy a fedélzeten bekövetkezett robbanás okozott, majdnem két hétig küzdöttek a tűzoltók, amikor szerdán süllyedni kezdett a hajó. Előzőleg megpróbálták mélyebb vizekre vontatni, de felhagytak a kísérlettel, amikor a megfeneklett.

A hajót üzemeltető X-Press Feeder szállítmányozó vállalat csütörtökön közleményt adott ki, amelyben azzal igyekezett megnyugtatni, a katasztrófa miatt aggódókat, hogy egyelőre nincs jele, hogy a 350 tonnányi üzemanyag bárhol is szivárogna, és a veszélyes, mérgező anyagok nagy része is elégett a tűzben.

“A mentés munkálatokban résztvevők a helyszínen maradnak, hogy kezeljék az esetleges további hulladékokat, ebben támogatja őket a Srí Lanka-i haditengerészet, illetve az indiai parti őrség, amely rendelkezik egy esetleges olajszivárgás elhárítására alkalmas eszközökkel” - idézte a céget a Reuters.

Hullámokban jön a műanyag

Eközben azonban a közeli partokon már látványos jelei vannak a környezeti katasztrófának. A fényképes beszámolókban és televíziós híradásokban látható, amint nagy hullámokban mossa az óceán a partokra hulladékot, a parti homokot és sziklákat pedig szinte hólepelként borítja az apró részecskékből álló, szatyrok alapanyagul szolgáló műanyag-granulátum.

© MTI/EPA/Csamila Karunarathne

A szennyezés miatt a kormány már meg is tiltotta a halászatot az érintett 80 kilométeres partszakaszon, a környezetvédelmi szakemberek pedig jelezték, félő, hogy a pellet, illetve a többi szennyezőanyag súlyos károkat okoz a térség vízi élővilágában és madaraiban. Az apró műanyagdarabokat könnyen ételnek nézhetik az állatok, és megfulladhatnak tőlük, de a részecskék azért is veszélyesek, mert szennyező anyagokat kötnek meg a felületükön, amiket ide-oda sodródva máshova is eljuttatnak.

© MTI/EPA/Csamila Karunarathne

Beboríthatja az élőlényeket. A tengeri madarak nagyon érzékenyek erre, a vízi élőlényeknek pedig eltömítheti a kopoltyúit - idézte a CNN a Srí Lanka-i környezetvédelmi szervezet, az Oceanswell igazgatóját, Asha de Vost. A pelletnek azonban lehet még egy súlyos hatása: beborítva a tengeri teknősök fészkelőhelyéül szolgáló parti homokot, megváltoztatja annak hőmérsékletét, ami hatással van arra, milyen neműek lesznek a kikelő kisteknősök.

Környezetvédelmi szempontból ez Srí Lanka eddigi legsúlyosabb ember okozta katasztrófája

- idézték a Nyugat-Ausztráliai Egyetem óceánográfus professzorát, Charitha Pattiaratchit. Az egyetem modellszámításai szerint a vízbe került műanyag pellet akár az indonéziai, az indiai és a szomáliai partokig is elsodródhat.

A szennyezésnek súlyos gazdasági hatásai is lesznek várhatóan a halászati tilalom és a várható halpusztulás miatt családok tömegei maradhatnak bevétel nélkül. Sőt már most is érzik a hatását: az emberek a szennyezés miatt félnek halat venni - mondta a CNN-nek az egyik helyi halászközösség vezetője.

A Srí Lanka-i kormány közölte, hogy kártérítést fognak követelni a hajót üzemeltető társasgától, amint összeszámolják a szennyezés okozta károk költségeit. Az ügyben a szingapúri hatóságok is vizsgálatot indítottak.