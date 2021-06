Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57839edc-aae7-491f-ae1f-2802a63e8dc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apák napjára küldte, egy postás találta meg, és vitte vissza az anyának. Nagy volt a meghatódás.","shortLead":"Apák napjára küldte, egy postás találta meg, és vitte vissza az anyának. Nagy volt a meghatódás.","id":"20210623_A_mennyorszagba_cimezte_a_levelet_egy_kislany_az_apjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57839edc-aae7-491f-ae1f-2802a63e8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233a07a1-704a-49de-87b5-f7461c8c42d6","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_mennyorszagba_cimezte_a_levelet_egy_kislany_az_apjanak","timestamp":"2021. június. 23. 14:03","title":"A mennyországba címezte a levelét egy kislány az apjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes mennyiségű hűtési energiát lehetne kiváltani.","shortLead":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes...","id":"20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d22ce4d-e8bb-41a4-b436-7198db96b383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","timestamp":"2021. június. 22. 09:03","title":"Légkondi helyett elég kifesteni: ez a legfehérebb festék, ami a napfény 98,1%-át visszaveri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","shortLead":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","id":"20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5288e97e-fdd6-4f1a-87bf-eea6965f8706","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 22. 13:13","title":"Úgy drágulnak az építőanyagok, hogy azt már külön csoport vizsgálja a versenyhivatalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","shortLead":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","id":"20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c1482-23cb-4016-9f12-1437f54dd602","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","timestamp":"2021. június. 23. 06:41","title":"Egekig forgatható motorral vár új gazdára ez a remek Honda Integra Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket a járványveszély miatt. Az azóta eltelt időszakról mesélnek az Örkény Színház alkotói ebben a dokumentumfilmben, amelyből azt is megtudjuk, hogyan élték meg az eddig folyamatosan dolgozó színészek, hogy lett egy kis szabadidejük. Örkény Közeli, első rész. ","shortLead":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket...","id":"20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7630b871-7695-4d59-939c-aff0b82eb5b9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","timestamp":"2021. június. 22. 19:00","title":"Doku360: „Föllélegeztem, hogy kevesebb stressz van, de közben függők vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A víztároló medencék vízszintje jelentősen lecsökkent, ezért a hőség idején jött korlátozás.","shortLead":"A víztároló medencék vízszintje jelentősen lecsökkent, ezért a hőség idején jött korlátozás.","id":"20210623_vizhiany_vizkeszlet_hoseg_budapest_kornyeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365eaba5-9bbe-473e-a79c-10e6158c0099","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_vizhiany_vizkeszlet_hoseg_budapest_kornyeke","timestamp":"2021. június. 23. 13:38","title":"Kilenc Budapest-környéki településen is vízhiány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]