[{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések a weboldalaikon félrevezethetik a vásárlókat – írja a BBC.","shortLead":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések...","id":"20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee68ba6-4245-48b1-b735-a9655459ad4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","timestamp":"2021. június. 26. 09:26","title":"Vizsgálatot indítottak az Amazon és a Google ellen, mert nem szűrik ki eléggé a kamu értékeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799c0cd-477a-4601-b869-6b239842e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kéthetes teljes zárlat alá helyezték szombattól Sydney városát az ausztrál hatóságok a koronavírus fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt - írja az MTI.","shortLead":"Kéthetes teljes zárlat alá helyezték szombattól Sydney városát az ausztrál hatóságok a koronavírus fertőzőbb, delta...","id":"20210626_Ket_hetig_teljes_zarlat_van_Sydneyben_a_delta_varians_terjedese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7799c0cd-477a-4601-b869-6b239842e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7eaa8b-968a-4b69-aa83-0bcae842ea19","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Ket_hetig_teljes_zarlat_van_Sydneyben_a_delta_varians_terjedese_miatt","timestamp":"2021. június. 26. 08:15","title":"Két hétig teljes zárlat van Sydney-ben a delta variáns terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","shortLead":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","id":"20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6233bc4a-92f5-480f-bbf6-000757d5eb2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","timestamp":"2021. június. 25. 17:45","title":"Már négy halottja van a floridai házomlásnak, 159 lakó eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például büszkeséggel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf640a1-3e5c-4bef-8e27-772eaa86747d","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","timestamp":"2021. június. 26. 09:30","title":"Foci helyett: Válogatás a Pride-hónap programjaiból – első felvonás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és inkább a negyedik negyedévi megjelenést valószínűsítették.","shortLead":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és...","id":"20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad446e3-4638-46cb-a6fa-7ac684691f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","timestamp":"2021. június. 26. 18:03","title":"Mikor jön az olcsóbb Galaxy S21? Úgy tűnik, késik a rajongói változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely közben a saját megosztottságával is küzd.","shortLead":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely...","id":"202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c154cbc-e286-4526-a4d3-f35e71b699b5","keywords":null,"link":"/360/202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"A lengyel kormánypárt az uniós pénzekkel állított csapdát ez egységet kovácsoló ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég egyelőre annyit közölt, hogy nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"A cég egyelőre annyit közölt, hogy nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210626_Akadozik_a_Telenor_halozata_Sopron_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ee979-d79c-4a14-b40a-4b1653932901","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Akadozik_a_Telenor_halozata_Sopron_kornyeken","timestamp":"2021. június. 26. 10:32","title":"Akadozik a Telenor hálózata Sopron környékén [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]