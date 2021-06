Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf3dc35a-1c19-40ca-9d4a-42e8df35b95c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 25-én hivatalos megnyitóval kezdetét vette a 26. Budapest Pride Fesztivál. Az idei szlogen “Vedd vissza a jövőd!” rámutat a szervezők szerint a \"társadalomban jelenlévő különböző hatású, ám hasonló gyökerekből táplálkozó problémákra (rasszizmus, lakhatási válság, ökológiai krízis, a demokráciába vetett hit válsága, homofóbia, transzfóbia és szexizmus) adható válasz fontosságára\". ","shortLead":"Június 25-én hivatalos megnyitóval kezdetét vette a 26. Budapest Pride Fesztivál. Az idei szlogen “Vedd vissza...","id":"20210626_Elstartolt_a_26_Budapest_Pride_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3dc35a-1c19-40ca-9d4a-42e8df35b95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e138abb-e24f-4a8e-8cfd-fc8401dbb139","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Elstartolt_a_26_Budapest_Pride_Fesztival","timestamp":"2021. június. 26. 11:51","title":"Elstartolt a 26. Budapest Pride Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4846a1b5-d1b2-460a-bac3-6055ba1e216b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatkerekű robot az Utopia Planitia nevű régiót vizsgálja","shortLead":"A hatkerekű robot az Utopia Planitia nevű régiót vizsgálja","id":"20210627_kinai_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4846a1b5-d1b2-460a-bac3-6055ba1e216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32112-f093-4622-99a5-14a558e8b9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_kinai_marsjaro","timestamp":"2021. június. 27. 11:58","title":"Megjött az első videó, amit a kínai Marsjáró küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland foci büszke főszponzoraként mutatkozott be Twitteren az ING Hollandia, a budapesti cseh–holland Eb-meccsre készülve.","shortLead":"A holland foci büszke főszponzoraként mutatkozott be Twitteren az ING Hollandia, a budapesti cseh–holland Eb-meccsre...","id":"20210627_ing_hollandia_szivarvany_csehholland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf0ad1-61e4-4e3a-a4ab-b849a04cf3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_ing_hollandia_szivarvany_csehholland","timestamp":"2021. június. 27. 09:29","title":"Szivárvánnyal készül a holland ING a budapesti Eb-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így. Egy tervező elképzelte, hogyan nézne ki ma az első, 1984-es Mac bevezetése.","shortLead":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így...","id":"20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45101b5-6d57-4e7c-9f9c-eab280fe8a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","timestamp":"2021. június. 26. 16:03","title":"Videó: Így mutatnák ma be az Apple legendás gépét, az 1984-es Macintosht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását.","shortLead":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti...","id":"20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4a820-14fd-4cb8-bf4c-c65f056e7ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. június. 26. 10:21","title":"Ritka esetben szívgyulladást okozhat a Pfizer és a Moderna vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","shortLead":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","id":"20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21b2f15-7fb1-4a86-9e8b-833714015fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","timestamp":"2021. június. 26. 15:21","title":"Indíthatja űrturista járatait a Virgin Galactic ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","shortLead":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","id":"20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bf4b-ad42-4911-baa1-eb79d9d7fe2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","timestamp":"2021. június. 27. 17:04","title":"Aki Hernádi Zsolt luxusszállodájában pihen, ingyen mehet az esztergomi élményfürdőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]