Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy új galéria hiánypótló tárlatát.

Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Foci helyett: Az avantgárd korszellem lenyomatai Anglia és Ukrajna továbbjutott, a NASA igazgatója sem tudja, mik lehetnek az amerikai katonák által észlelt tárgyak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Felpörgött a homofób kormánypropaganda Párosban javíthat a magyar teniszező. Az amerikai klasszis megsérült. Máris búcsúzott Babos Wimbledonban, Williams feladta E heti számában a HVG folytatja tényfeltárását az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. További titkok derülnek ki az e heti HVG-ből a hatvanpusztai Orbán-birtokról

Sajnos úgy tűnik, nem igaz, hogy JLo lesz a miniszterelnök barátjának esküvői sztárvendége, pedig a fellépés könnyedén beilleszthető lett volna a sztár életrajzába: korábban már emberi jogi szervezetek is támadták Lopezt, amiért számításaik szerint tízmillió dollárt zsebelt be korrupt üzletemberektől és diktátoroktól. Nem Mészáros Lőrinc lett volna az első oligarcha, akinek Jennifer Lopez szerenádot énekel

A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg gondolatait. Jakab Péter beszélt volna, de rájuk tolatott egy traktor Nem világos, hogy miért szüntette meg a Honvédség parancsnoka a szexuális zaklatással megvádolt alezredes ellen indított méltatlansági eljárást anélkül, hogy kimondta volna, méltó vagy méltatlan-e a hivatására. Ehelyett indult egy fegyelmi eljárás az ügyben, ami arra utal, hogy a főtiszt igenis sáros az ügyben, miközben a pozíciójában hagyták. A Honvédségen belüli szexuális zaklatásról szóló cikkünkre vádaskodó, de semmit sem cáfoló közleményben reagált a minisztérium

126-an vannak kórházban, 23 embert ápolnak lélegeztetőgépen. Egy beteg hunyt el, 52 új fertőzöttet azonosítottak