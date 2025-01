Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent a telefonja és a valaha volt legjobb balhátvéd, Paolo Maldini arra kérte, hogy váltson piros-feketére. A Milannál sokat tanult a jelen kor egyik legjobbjától, Theo Hernándeztől, így neki is köszönheti, hogy teljesült a gyerekkori álma és jelenleg a Premier League-ben játszik. Ugyan még csak 21 éves, de karnyújtásnyira van attól, hogy ennél is magasabb szintre lépjen. Portré Kerkez Milosról.","shortLead":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent...","id":"20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef.jpg","index":0,"item":"324dd717-2102-48f9-b139-59a383dde290","keywords":null,"link":"/sport/20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"A gyerekkori álma már beteljesült, most ezt is túlszárnyalná Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna a közel három éve tartó orosz-ukrán háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az üzem ellen.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna...","id":"20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"41281b79-63fa-4b94-840b-a4b67f26d54e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","timestamp":"2025. január. 26. 14:48","title":"Kilőttek az ukránok egy orosz chipgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az illiberalizmus exportja és újságcikkek az 1920-as évekből. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"da8efbe5-4400-4785-a1c1-029ff0524c21","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","timestamp":"2025. január. 26. 06:00","title":"Elvitelre #103: Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első négykerekű modellje. A legfontosabb kérdések: vajon milyen minőséggel és utastérrel veszi célkeresztbe hamarosan az európai vevőket? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első...","id":"20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd.jpg","index":0,"item":"3cf0b901-0d4b-4e74-ab1e-1e31ef77f754","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 17:50","title":"Milyen a Xiaomi első autója? Beültünk az akár 1548 lóerős kínai újdonságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter rögtön Soros-ügynöközéssel reagált a lengyel miniszterelnök figyelmeztetésére.","shortLead":"Szijjártó Péter rögtön Soros-ügynöközéssel reagált a lengyel miniszterelnök figyelmeztetésére.","id":"20250125_Donald-Tusk-Ha-Orban-blokkolja-a-szankciokat-egyertelmu-lesz-hogy-Putyin-csapataban-jatszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"5b64f53a-a713-474b-8ad0-e14e84006b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Donald-Tusk-Ha-Orban-blokkolja-a-szankciokat-egyertelmu-lesz-hogy-Putyin-csapataban-jatszik","timestamp":"2025. január. 25. 16:39","title":"Donald Tusk: Ha Orbán blokkolja a szankciókat, egyértelmű lesz, hogy Putyin csapatában játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás hibái miatt.","shortLead":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás...","id":"20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"1444682a-93c5-4faa-bf29-ab7681cf49e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 26. 08:03","title":"Olyan rosszul sikerült egy alkalmazás, hogy kirúgták a vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1441e3b6-9532-4f47-a114-15a0100c5932","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott teljesítette célkitűzését, a negyeddöntőbe jutást a világbajnokságon, mivel 29-23-ra legyőzte Katart a középdöntő utolsó fordulójában, a varasdi csoport szombati játéknapján.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott teljesítette célkitűzését, a negyeddöntőbe jutást a világbajnokságon, mivel...","id":"20250125_Legyozte-Katart-es-vb-negyeddontobe-jutott-ferfi-kezivalogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1441e3b6-9532-4f47-a114-15a0100c5932.jpg","index":0,"item":"8ee8ad4f-da03-48b7-922d-e21421cb0099","keywords":null,"link":"/sport/20250125_Legyozte-Katart-es-vb-negyeddontobe-jutott-ferfi-kezivalogatott-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 19:45","title":"Legyőzte Katart és vb-negyeddöntőbe jutott férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","shortLead":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","id":"20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"032a6cb8-f9b6-47f7-b3bb-2ff930d264a1","keywords":null,"link":"/elet/20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 20:18","title":"A szombati dátumot is kihúzták az ötöslottó-sorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]