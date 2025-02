Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","shortLead":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","id":"20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90.jpg","index":0,"item":"6b5921a1-9e3b-4f27-90f7-585e12cdf48e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"A világhírű karmester, Daniel Barenboim Parkinson-kórban szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója. Szerencsére a tudósok tudni vélik, hogy miként lehet elejét venni a rosszullétnek.","shortLead":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója...","id":"20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3.jpg","index":0,"item":"63cadef7-99ce-4706-ae7b-d1b852cd4912","keywords":null,"link":"/elet/20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","timestamp":"2025. február. 06. 05:31","title":"Miért leszünk rosszul, ha az autóban olvasunk, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","shortLead":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","id":"20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"9110c31c-3b36-4237-829f-0589bbb88004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","timestamp":"2025. február. 07. 21:13","title":"Külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségétől kapott fizetést a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt akarja a finn kormány megakadályozni, hogy a megszerzett épületeket kémtevékenységre vagy szabotázsakciók szervezésére használják.","shortLead":"Azt akarja a finn kormány megakadályozni, hogy a megszerzett épületeket kémtevékenységre vagy szabotázsakciók...","id":"20250207_oroszo-ingatlan-vasarlas-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685.jpg","index":0,"item":"5163b4c8-c872-4ea5-85f8-f1d48e9e6aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_oroszo-ingatlan-vasarlas-finnorszag","timestamp":"2025. február. 07. 05:14","title":"Helsinki megtiltaná az oroszoknak, hogy ingatlant vegyenek Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","shortLead":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","id":"20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef.jpg","index":0,"item":"52e61bd2-3d46-4e88-840c-3a25e3dcdd17","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","timestamp":"2025. február. 07. 14:37","title":"A motorsporteseményeket is maga alá gyűri a Rogán-féle nemzeti rendezvényszervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","shortLead":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","id":"20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e98e0411-8b95-4bcf-896f-ed0938969a54","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","timestamp":"2025. február. 06. 15:18","title":"Encsencsi gyilkosság: az ügyészség szerint szakmai szabályszegés történt, amikor kiengedték a letartóztatásból a későbbi tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","shortLead":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","id":"20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9.jpg","index":0,"item":"1e26b958-44bc-4b8f-be09-3fbe1d5ad72c","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","timestamp":"2025. február. 06. 16:35","title":"Kóka János: Nekem is furcsa, hogy Orbánék elvittek az Emírségekbe tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió fonttal (40,5 milliárd forinttal) lett gazdagabb, ami minden idők 23. legnagyobb nyereménye.","shortLead":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió...","id":"20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"86bb1451-818c-4a41-82d2-53c2e8e1542c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","timestamp":"2025. február. 06. 22:03","title":"Két hét után jelentkeztek a világ egyik legnagyobb lottónyereményéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]