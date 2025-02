Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde6f0f5-9a85-42ce-9abb-e450c327c2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenként 100 ezer forintot kérnek értük.","shortLead":"Egyenként 100 ezer forintot kérnek értük.","id":"20250216_Vegrehajtas-ala-kerult-Notar-Mary-14-dala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde6f0f5-9a85-42ce-9abb-e450c327c2d5.jpg","index":0,"item":"5880d06e-70d6-4b3d-bb33-a0543d395a05","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Vegrehajtas-ala-kerult-Notar-Mary-14-dala","timestamp":"2025. február. 16. 10:20","title":"Végrehajtás alá került Nótár Mary 14 dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás azóta, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.","shortLead":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás...","id":"20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"db6adb2f-4db9-4865-98fb-d8d93981d584","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","timestamp":"2025. február. 15. 18:04","title":"Diákok tömegei négy napon át gyalogoltak, hogy a szerb kormány ellen tüntessenek, több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker Carlson-csúcsra, hiszen félnapos az út és még a Fradi-meccsről is lemaradt.","shortLead":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker...","id":"20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"9bf8efe4-4b48-4983-81a7-9021cd692b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","timestamp":"2025. február. 16. 08:49","title":"Orbán Viktor fáradhatatlan, most Dubajból hazafelé, a repülőn adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","shortLead":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","id":"20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4.jpg","index":0,"item":"954c2a71-1f04-479b-bcc4-c1be8ce2108f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","timestamp":"2025. február. 16. 09:53","title":"Pottyondy Edina a kegyelembotrányról: 150 ezer ember kevés volt, hogy ezt a mélyen romlott rendszert meghátrálásra kényszerítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570918eb-a89f-4422-8309-5ad7e349839e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több weboldal üzemeltetője gondolja úgy, hogy bizonyos tartalmak megérik a pénzüket. Hamarosan a népszerű online közösségi platform, a Reddit fórumrendszer is rálép a fizetőfalas útra.","shortLead":"Egyre több weboldal üzemeltetője gondolja úgy, hogy bizonyos tartalmak megérik a pénzüket. Hamarosan a népszerű online...","id":"20250217_reddit-fizetofal-felallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570918eb-a89f-4422-8309-5ad7e349839e.jpg","index":0,"item":"99ab6989-6da2-41d3-b6b8-f7a1ffcfa702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_reddit-fizetofal-felallitasa","timestamp":"2025. február. 17. 13:03","title":"Fizetős lesz a Reddit egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4953e2b-fa2f-4519-ad32-7c5e6c0d7052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész márciusban lesz 86 éves.","shortLead":"A színész márciusban lesz 86 éves.","id":"20250217_Terence-Hill-dokumentumfilm-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4953e2b-fa2f-4519-ad32-7c5e6c0d7052.jpg","index":0,"item":"0b61c027-3b62-4706-9a3e-1016a25ab88c","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Terence-Hill-dokumentumfilm-keszul","timestamp":"2025. február. 17. 09:48","title":"Terence Hill-dokumentumfilm készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","shortLead":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","id":"20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b.jpg","index":0,"item":"36a7d12e-e43a-4344-86a2-451069dede14","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","timestamp":"2025. február. 17. 09:32","title":"Éjszakai buszról leszálló nőket rabolt ki egy férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]