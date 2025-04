Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi dolgozói.","shortLead":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi...","id":"20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524.jpg","index":0,"item":"f2ca763f-671a-4c8c-b345-230ec0e3cce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","timestamp":"2025. április. 11. 08:18","title":"Borzasztóan teljesít a Louis Vuitton texasi gyára, ami intő jel az amerikai gyárat tervező cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még versenyhátrányt is jelent a külföldiekkel szemben.","shortLead":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még...","id":"20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"662a80a7-2dd0-4718-a874-11706e8079b3","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","timestamp":"2025. április. 11. 09:10","title":"Súlyos kritikával illették a kereskedők a kormány készpénzhasználatról szóló elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem sikerült megakadályozniuk a tüntetőknek, hogy a miniszterelnök bejusson interjút adni a közmédiának.","shortLead":"Nem sikerült megakadályozniuk a tüntetőknek, hogy a miniszterelnök bejusson interjút adni a közmédiának.","id":"20250411_momentum-kozmedia-tuntetes-orban-mtva-szekhaz-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d.jpg","index":0,"item":"493ee3d4-0838-47cf-8cca-d92d13ecdeab","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_momentum-kozmedia-tuntetes-orban-mtva-szekhaz-rendorseg","timestamp":"2025. április. 11. 14:00","title":"Hat momentumos ellen eljárás indult, mert az úttestre léptek, amikor Orbán az MTVA-székházba tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","id":"20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395.jpg","index":0,"item":"41d1c375-c01b-4da4-b6d3-4b8367d011c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","timestamp":"2025. április. 10. 21:00","title":"Magyar Péter arról, hogy Orbán szerint el kellene tűnnie a közéletből: Jegyezzen meg két számot, Tisza 51 százalék, Fidesz 37 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez. Nemrégiben egy újabb bűnöst is találta a kutatók: a Délkelet-Ázisából származó lódarazsat, amely szinte válogatás nélkül zabálja fel a bogarakat, méheket, lepkéket, pókokat.","shortLead":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez...","id":"20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a.jpg","index":0,"item":"4158d16f-cdc2-4826-bbea-aa427a6ec632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 12. 12:03","title":"1400 különböző rovart találtak az ázsiai lódarázs gyomrában, ez elég rossz hír a méheknek és az embereknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt ellen tartott demonstráción, ahol rajta kívül felszólalt Menczer Tamás kommunikációs igazgató és Bayer Zsolt publicista is. Nagyjából 40 percig tartott a tüntetés, de már jelezték: folytatják a tiltakozást. ","shortLead":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető...","id":"20250412_Megkezdodott-Bayer-Zsolt-tuntetese-Kollar-Kinga-kijelentese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489.jpg","index":0,"item":"6bedbab0-590f-4ea3-be38-ac8aa2590d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Megkezdodott-Bayer-Zsolt-tuntetese-Kollar-Kinga-kijelentese-ellen","timestamp":"2025. április. 12. 15:03","title":"Több százan gyűltek össze Bayer Zsolt tüntetésén, ahol Kollár Kinga kijelentése ellen tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]