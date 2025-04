Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és az iparági szakértők attól tartanak, hogy ha ez a krízis két hónapnál tovább tart, az kimerítheti világszerte a készleteket.","shortLead":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és...","id":"20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"07151883-90df-4366-a7c3-cb5dba311d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","timestamp":"2025. április. 14. 18:06","title":"Kína leállítja a ritkaföldfémek exportját, míg Trump ráemelne a vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","id":"20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d.jpg","index":0,"item":"8dde565b-e98f-42c6-9c3f-5b4f7932e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","timestamp":"2025. április. 14. 10:51","title":"Magyar Péterről posztolt Gyurcsány Ferenc: „Beszari\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé (is) vezető négy számjegyű mellékút felújítása párját ritkítja mind árban, mint minőségben.","shortLead":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé...","id":"20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"401d2cd2-322e-41b6-b840-574f24a2c18a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 14. 10:43","title":"Átlátszó: Egy utat sem újítottak fel úgy, mint a Lázár János kastélyához vezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","shortLead":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","id":"20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041.jpg","index":0,"item":"f0dc925b-db12-406d-b8ee-a64500629f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","timestamp":"2025. április. 14. 17:58","title":"Fizetési felszólítást küldött a TEK a Telexnek, miután az ellene zajlott intézkedés miatt panaszt tett a portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","shortLead":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","id":"20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b.jpg","index":0,"item":"312b4da0-2206-4abe-b9a3-02dac36f688a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","timestamp":"2025. április. 15. 07:48","title":"A kínai MG is rámegy a cybervonalra: jön a CyberX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1393cf6f-c66c-49f3-a397-27e1ad99ff20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter egy közel húszéves interjút bányászott elő, hogy bebizonyítsa: Orbán Viktor tehet arról, hogy az Európai Unió befagyasztotta a Magyarországra érkező forrásokat.","shortLead":"Magyar Péter egy közel húszéves interjút bányászott elő, hogy bebizonyítsa: Orbán Viktor tehet arról, hogy az Európai...","id":"20250414_kover-laszlo-eu-forrasok-kollar-kinga-ep-magyar-peter-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1393cf6f-c66c-49f3-a397-27e1ad99ff20.jpg","index":0,"item":"1226b428-38a0-473b-9e8d-b8d0d85017da","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kover-laszlo-eu-forrasok-kollar-kinga-ep-magyar-peter-tisza-fidesz","timestamp":"2025. április. 14. 12:56","title":"Kövér László ellenzékben még arról beszélt, hogy az EU-nak nem kellene pénzt adnia hazug és csaló kormányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","shortLead":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","id":"20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd.jpg","index":0,"item":"042bbf99-8fe5-4064-b9c6-83584187b51e","keywords":null,"link":"/elet/20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","timestamp":"2025. április. 13. 18:48","title":"Panaszt tett a DAC a Slovan-szurkolók magyarellenes koreográfiája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]