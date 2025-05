Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","shortLead":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","id":"20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae.jpg","index":0,"item":"c14a77a6-9e9a-423e-8a14-8bd195a83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","timestamp":"2025. május. 13. 11:03","title":"Várja már a GTA 6-ot? Lehet, hogy előtte még jön egy másik nagy dobás is a fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","shortLead":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","id":"20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2.jpg","index":0,"item":"ee64fb02-87b5-4448-a43a-e5ebac9d0cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","timestamp":"2025. május. 13. 07:24","title":"Egymillióval több fizetőturistát fogadtak tavaly az olaszországi látnivalók, mint amekkora az ország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit a Stratolaunch fejleszt.","shortLead":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit...","id":"20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51.jpg","index":0,"item":"a49c6997-5926-4a6f-8ad5-befa4b5d9695","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","timestamp":"2025. május. 12. 18:03","title":"6200 km/h-val száguldott a Pentagon hiperszonikus drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet, hogy ezzel nyugdíjazva egy ikonikus gombot is.","shortLead":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet...","id":"20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"bab9d3a0-941e-4f96-9384-931b13ab7f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","timestamp":"2025. május. 14. 11:03","title":"Megváltozhat a Google kereső – egy ismert gomb is búcsúzhat több évtized után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési csalással megvádolt F. Zsolttal.","shortLead":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési...","id":"20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"349ef348-6aed-46e7-be97-29dcdff32e24","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:55","title":"Karácsony felmentette a BKV vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","shortLead":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","id":"20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"9afa6141-601f-4618-9e40-e9356f7d6400","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","timestamp":"2025. május. 14. 10:36","title":"Tömeges ellenőrzés volt Budapesten, több mint kétezer sofőrrel fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e33cf2-d3b9-4a92-9b36-3bdb760f49e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő elmondta véleményét a külföldi támogatást kapó szervezetek megbüntetéséről szóló törvényjavaslatról. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő elmondta véleményét a külföldi támogatást kapó szervezetek megbüntetéséről szóló...","id":"20250514_hadhazy-akos-torvenyjavaslat-tuntetes-putyin-oroszorszag-gyulekezesi-jog-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e33cf2-d3b9-4a92-9b36-3bdb760f49e1.jpg","index":0,"item":"f411fef2-453c-408d-8e0a-1ebaa8fb8c47","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_hadhazy-akos-torvenyjavaslat-tuntetes-putyin-oroszorszag-gyulekezesi-jog-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. május. 14. 10:26","title":"Hadházy: Beláthatatlan következményei lehetnek, ha a magyarok nem állnak ki a putyinizálódás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök első állománygyűlésén szólalt fel.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök első állománygyűlésén szólalt...","id":"20250512_szabad-europa-borondi-szalay-bobrovniczky-tisza-oszodi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"77764943-c439-473e-bdd4-5d0345420a81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_szabad-europa-borondi-szalay-bobrovniczky-tisza-oszodi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 21:40","title":"Szabad Európa: 2023 májusában hangzott el az a beszéd, amelyet Magyarék az Orbán-kormány őszödi beszédeként hoztak nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]