[{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b85d68-6437-4475-92c2-7df0187b3989","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tavaly októberben alapított Timolod Kft.-nek 710 millió forint „egyéb bevétele” volt az év végéig.","shortLead":"A tavaly októberben alapított Timolod Kft.-nek 710 millió forint „egyéb bevétele” volt az év végéig.","id":"20250521_orban-david-timolod-kft-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6b85d68-6437-4475-92c2-7df0187b3989.jpg","index":0,"item":"58c43815-fcd8-4b69-a43a-f6f9964fcf1b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_orban-david-timolod-kft-osztalek","timestamp":"2025. május. 21. 17:02","title":"Alig három hónap alatt félmilliárdos osztalékot fialt Orbán Viktor unokaöccsének új bányacége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3676606c-0d08-4074-a9b6-457ef0a346b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 39 éves nő irigylésre méltóan aktív életet élt, mialatt rokkantsági ellátást és busás kártérítést kapott. ","shortLead":"A 39 éves nő irigylésre méltóan aktív életet élt, mialatt rokkantsági ellátást és busás kártérítést kapott. ","id":"20250522_amerikai-rendor-csalas-betegallomany-karterites-biztositas-kalifornia-westminster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3676606c-0d08-4074-a9b6-457ef0a346b4.jpg","index":0,"item":"5bd6cc09-a81b-4953-9a0b-14575ddcdba5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_amerikai-rendor-csalas-betegallomany-karterites-biztositas-kalifornia-westminster","timestamp":"2025. május. 22. 19:09","title":"Egy buli buktatta le az amerikai rendőrt, aki több mint kétszázmilliót zsebelt be úgy, hogy betegnek tettette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt tartalékolókat is a leépítések irányába löki.","shortLead":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt...","id":"20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826.jpg","index":0,"item":"01677338-0042-4712-9388-2123f45eb73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","timestamp":"2025. május. 23. 10:20","title":"Elemző: A magyar gazdaság 2022 közepe óta tartó stagnálása most már kezd begyűrűzni a munkaerőpiacra is, több leépítés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint a világ átrendeződik, az Európai Unió pedig a gazdasági töredezettség csökkentésére törekszik, de vannak különutas tagállamok, akik szembefordultak ezzel. Donald Trump szerinte téveszmékben hisz, a terve kizárt, hogy működjön, de a vámemelés már előtte is benne volt a levegőben.","shortLead":"Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint a világ átrendeződik, az Európai Unió pedig a gazdasági töredezettség...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-usa-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249.jpg","index":0,"item":"002edd07-e927-4d80-86f4-383e9c6c66a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-usa-eu","timestamp":"2025. május. 22. 12:26","title":"Bod Péter Ákos: A magyar államháztartás kaotikus, a tervezés teljesen komolytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt, hogy Lánczi Tamás és szuverenitásvédelminek nevezett csapata a kormánypárttal karöltve bármit megtehessen. ","shortLead":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt...","id":"20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"8ca82cb4-0042-4c9d-85bf-4e4b13669ef6","keywords":null,"link":"/360/20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","timestamp":"2025. május. 22. 09:30","title":"Munk Veronika: Ez nem is törvény, csak kilövési engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22300b42-da56-4088-a92c-359f2029d6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatos ingerek, kialvatlanság, bezárkózás – mind olyan szokások, amelyekkel felgyorsítjuk az agyunk öregedését.","shortLead":"Folyamatos ingerek, kialvatlanság, bezárkózás – mind olyan szokások, amelyekkel felgyorsítjuk az agyunk öregedését.","id":"20250522_agy-memoria-egeszseg-karos-szokasok-taplalkozas-kognitiv-funkciok-mentalis-jolet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22300b42-da56-4088-a92c-359f2029d6e1.jpg","index":0,"item":"630fce23-ec9a-41f1-ace1-3c5df1ff3704","keywords":null,"link":"/elet/20250522_agy-memoria-egeszseg-karos-szokasok-taplalkozas-kognitiv-funkciok-mentalis-jolet","timestamp":"2025. május. 22. 05:31","title":"Hét mindennapi szokás, amivel ártunk az agyunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc2f053-5df5-407c-b923-87cea529984c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai asztrofizikusok a Jupiter holdjait vették figyelembe, hogy kiszámítsák, milyen lehetett az ősi bolygó közvetlenül a születése után.","shortLead":"Amerikai asztrofizikusok a Jupiter holdjait vették figyelembe, hogy kiszámítsák, milyen lehetett az ősi bolygó...","id":"20250522_jupiter-hold-amalthea-theba-bolygo-merete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc2f053-5df5-407c-b923-87cea529984c.jpg","index":0,"item":"5d937f7c-c794-4d7b-9516-e546bc83cf13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_jupiter-hold-amalthea-theba-bolygo-merete","timestamp":"2025. május. 22. 13:03","title":"„Megdöbbentőnek” mondják a tudósok a nyomokat, amiket a Jupiter körül találtak 4,5 milliárd év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]