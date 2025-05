Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","shortLead":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","id":"20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0.jpg","index":0,"item":"ba6851e0-f83f-4a08-90c2-314cfe94e8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","timestamp":"2025. május. 21. 20:20","title":"Nagyobb hatótáv és biztonság: szilárdtest akkus BMW i7 a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG szeptemberben induló gyakornoki programjára!","shortLead":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG...","id":"20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896.jpg","index":0,"item":"329c12a4-0858-47b6-aea9-73ffa8ca9d91","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","timestamp":"2025. május. 20. 17:51","title":"Jelentkezz gyakornoknak a HVG-hez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fd3dff-1fea-4dc7-9b1c-2202c6ea4155","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a DeepMind nagy méretű nyelvi hangmodelljét integrálta a Google Meetbe, hogy a hívások során ne akadályozza a felek kommunikációját, hogy nem egy nyelvet beszélnek.","shortLead":"A Google a DeepMind nagy méretű nyelvi hangmodelljét integrálta a Google Meetbe, hogy a hívások során ne akadályozza...","id":"20250521_google-meet-hivas-valos-ideju-tolmacsolas-mesterseges-intelligencia-deepmind","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fd3dff-1fea-4dc7-9b1c-2202c6ea4155.jpg","index":0,"item":"d1db1ab5-af59-4b45-a4d2-2a1c7d7b7911","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-meet-hivas-valos-ideju-tolmacsolas-mesterseges-intelligencia-deepmind","timestamp":"2025. május. 21. 14:03","title":"Tolmácsolós funkció jön a Google Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már több mint 22 millióan láttak a Youtube-on, még nem is számolták bele.","shortLead":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már...","id":"20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"dbf6d227-1e01-4c14-8b1d-fa556b068b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","timestamp":"2025. május. 21. 09:41","title":"Fürdik a pénzben Majka, szép summát vett ki osztalékként cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai...","id":"20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d.jpg","index":0,"item":"bb84c208-e7bb-4c3f-9c65-a2d8640fe0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén. Ezúttal a Fideszhez kötődik a háborús narratíva, míg a budapesti balhékból szándékosan kimaradó Tisza Pártnak sikerülhet megszólítania a békére vágyókat. Mi az alapvető különbség a Békemenet közönségéből formált kommenthadsereg és Magyar Péter facebookozó hívei között? ","shortLead":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén...","id":"20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"8d9cd2e3-3bf1-40fe-bb79-e1094c36cc0d","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","timestamp":"2025. május. 21. 16:53","title":"Magyar Péter a békések ligájával válaszol a Harcosok Klubjára, miközben a Fidesz rajongói és üzenetei vészesen fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is. Közel 70 milliárd forint adózás előtti eredményük volt az első negyedévben, és 43 milliárd forintnyi adót csengettek ki az államkasszának.","shortLead":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is...","id":"20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"edd3b2e7-e08b-4af8-89fa-6c6882c1f4de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","timestamp":"2025. május. 21. 10:41","title":"Már Mészáros bankja viszi a lakossági és a vállalati hitelezés ötödét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b2649c-5ba8-4ed2-90ab-4d880ad73a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről a brit biztonsági miniszter nyilatkozott.","shortLead":"Erről a brit biztonsági miniszter nyilatkozott.","id":"20250520_andrew-tate-tristan-tate-romania-nagy-britannia-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b2649c-5ba8-4ed2-90ab-4d880ad73a83.jpg","index":0,"item":"f081d3a9-774d-41e7-8223-712a16538779","keywords":null,"link":"/elet/20250520_andrew-tate-tristan-tate-romania-nagy-britannia-kiadatas","timestamp":"2025. május. 20. 14:48","title":"Romániai tárgyalásuk után kiadják a Tate fivéreket Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]