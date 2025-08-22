Parajdi katasztrófa: nem hajlandó kirúgni a vezetőit a Salrom
A román gazdasági minisztérium a bírósághoz fordul, mert szerintük jogellenesen nem hajtják végre az igazgatótanács menesztését.
A román gazdasági minisztérium a bírósághoz fordult, amiért a Salrom (Román Sóipari Nemzeti Vállalat) részvényeseinek közgyűlése megtagadta a vállalat igazgatótanácsi tagjainak menesztését – írja a Vg.hu.
A Salromot ugyanis súlyos veszteség érte a parajdi katasztrófa miatt, ami a törvényeknek megfelelően maga után vonja az igazgatótanácsi tagok menesztését. A részvényesek közgyűlését ugyan összehívták, de nem ültek össze megállapítani, hogy a Salrom valóban veszteséget szenvedett volna a májusi bányabeomlás következtében.
A román gazdasági miniszter szerint törvénytelenül tagadták meg a részvényesek a közgyűlés megtartását.
Annyira ragaszkodnak a székükhöz, hogy nem hajlandók összeülni, pedig törvény kötelezi őket erre
– tette hozzá Radu Miruța.
Mint mondta, a fenti információkat a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrásokért felelős állami ügynökség is ismerte, de felelős maga a gazdasági tárca is, amelyhez a bányavállalat tartozik. Szerinte a bányakatasztrófa a román állam tehetetlenségét mutatja: az illetékes intézmények „addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme” – mondta Miruța a Vg.hu szerint.
A tárca eközben kiírta a közbeszerzést három, Kis-Küküllő menti sótalanító berendezés beszerzésére azon Maros megyei települések számára, amelyekben ivóvízellátási gondokat okozott a szerencsétlenség. A román kormány 1,4 milliárd forintnak megfelelő összeget különített el erre a célra.
