Parajdi katasztrófa: nem hajlandó kirúgni a vezetőit a Salrom

A román gazdasági minisztérium a bírósághoz fordult, amiért a Salrom (Román Sóipari Nemzeti Vállalat) részvényeseinek közgyűlése megtagadta a vállalat igazgatótanácsi tagjainak menesztését – írja a Vg.hu.

A Salromot ugyanis súlyos veszteség érte a parajdi katasztrófa miatt, ami a törvényeknek megfelelően maga után vonja az igazgatótanácsi tagok menesztését. A részvényesek közgyűlését ugyan összehívták, de nem ültek össze megállapítani, hogy a Salrom valóban veszteséget szenvedett volna a májusi bányabeomlás következtében.

A román gazdasági miniszter szerint törvénytelenül tagadták meg a részvényesek a közgyűlés megtartását.

Annyira ragaszkodnak a székükhöz, hogy nem hajlandók összeülni, pedig törvény kötelezi őket erre

– tette hozzá Radu Miruța.

Mint mondta, a fenti információkat a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrásokért felelős állami ügynökség is ismerte, de felelős maga a gazdasági tárca is, amelyhez a bányavállalat tartozik. Szerinte a bányakatasztrófa a román állam tehetetlenségét mutatja: az illetékes intézmények „addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme” – mondta Miruța a Vg.hu szerint.

A tárca eközben kiírta a közbeszerzést három, Kis-Küküllő menti sótalanító berendezés beszerzésére azon Maros megyei települések számára, amelyekben ivóvízellátási gondokat okozott a szerencsétlenség. A román kormány 1,4 milliárd forintnak megfelelő összeget különített el erre a célra.