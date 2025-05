Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják. Medvét akart etetni a lengyel turista, megharapta az állat A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos. A fukusimai atomreaktor mellől visznek földet a japán miniszterelnöki hivatalba Marabu Féknyúz: Pöttöm eltérés A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is szidja a koncertjein. FankaDeli a BSW után Pogány Induló koncertjét is betiltaná Kecskeméten A nő ijedtében kiugrott a kocsiból. Beült egy nő mellé egy kóros elmeállapotú férfi, így szerezte meg a kocsiját A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való kitettségnek tudható be – derül ki a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) friss jelentéséből. Sokkoló adatokat közölt a WHO – erre nagyon figyeljen a nyáron A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és ezt csak új választásokkal lehet visszaépíteni. Kezdeményezte négy képviselő a sümegi képviselő-testület feloszlatását a botrányok miatt A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet. Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","shortLead":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","id":"20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3a400d4c-00db-41c6-869c-c70c1a7904e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","timestamp":"2025. május. 27. 17:13","title":"Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]