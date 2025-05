Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","shortLead":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","id":"20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6.jpg","index":0,"item":"948a3ec4-a014-431a-9109-a09354db3149","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","timestamp":"2025. május. 30. 09:03","title":"Összeomolhat a számítógépe ettől a frissítéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Országos tájépítészt és országos főmérnököt is kinevezett az építési és közlekedési miniszter.","shortLead":"Országos tájépítészt és országos főmérnököt is kinevezett az építési és közlekedési miniszter.","id":"20250530_Balatoni-foepiteszt-es-fotajepiteszt-nevezett-ki-Lazar-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"d3bef135-4fce-4789-88bc-dc9710dc3e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Balatoni-foepiteszt-es-fotajepiteszt-nevezett-ki-Lazar-Janos","timestamp":"2025. május. 30. 21:42","title":"Balatoni főépítészt és főtájépítészt nevezett ki Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","shortLead":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","id":"20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf.jpg","index":0,"item":"8b00cf19-2d19-4fbe-af9c-74efc7362a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 31. 18:57","title":"Ma hat városban tüntettek az üldözési törvény ellen, és folytatódnak a demonstrációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, még nem kezdődött meg az üzemhez kapcsolódó szennyvíz- és víziközmű-fejlesztések egy részének kivitelezése, amelyek szükségesek lennének a próbagyártás startjához.","shortLead":"A lap úgy tudja, még nem kezdődött meg az üzemhez kapcsolódó szennyvíz- és víziközmű-fejlesztések egy részének...","id":"20250530_CATL-Debrecen-akkumulator-akkugyar-cellagyartas-egy-ev-csuszas-szennyviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463.jpg","index":0,"item":"b71d00ea-524f-43d7-9415-bfedc8a6e178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_CATL-Debrecen-akkumulator-akkugyar-cellagyartas-egy-ev-csuszas-szennyviz","timestamp":"2025. május. 30. 10:22","title":"24.hu: Egy évet is csúszhat a cellagyártás indulása a debreceni CATL-akkugyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki...","id":"20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd.jpg","index":0,"item":"7ff1db3a-4486-4299-8be8-2c19eec5a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:40","title":"Újabb 10 milliárdos osztalékot fizetett a Nemzeti Dohányboltokat ellátó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor megírták, nem tudni, történik-e bármi az ügyben. A veszélyes anyagok koncentrációja határérték alatti, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ alkotmányjogi megfontolásokból azért még zárva tartaná az intézményt.","shortLead":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor...","id":"20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff.jpg","index":0,"item":"5279519d-3d0f-492d-8bb2-c9778e262fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","timestamp":"2025. május. 30. 18:46","title":"Megszólalt az NNGYK az óvoda ügyében, amelyet korábban veszélyes szennyezés miatt zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac79e4d-6cc5-456b-ad0e-745354e56e49","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tűzoltódaruval vették le a Defendert a másik kocsiról. ","shortLead":"Tűzoltódaruval vették le a Defendert a másik kocsiról. ","id":"20250530_Megmaszott-egy-Land-Rover-egy-Audit-a-Sasadi-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fac79e4d-6cc5-456b-ad0e-745354e56e49.jpg","index":0,"item":"29b04ffb-4033-4bbb-a554-f436bf717cc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Megmaszott-egy-Land-Rover-egy-Audit-a-Sasadi-uton","timestamp":"2025. május. 30. 11:21","title":"Fotók: Megmászott egy Land Rover egy Audit a Sasadi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja egy új konkurens, a Xiaomi saját fejlesztésű új alkalmazásprocesszora.","shortLead":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja...","id":"20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7.jpg","index":0,"item":"f5dd4ae5-eb5c-41fc-a753-455dde61e8db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","timestamp":"2025. május. 31. 14:03","title":"Androidos mobilok: megszorongatja a Xiaomi processzora a Qualcomm szuperchipjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]