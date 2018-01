[{"available":true,"c_guid":"b324fa16-2d20-4ada-9bef-b00a9ee76b4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már a Samsung hazájában rendezik a téli olimpiát, dukál egy hangulatos olimpiai okostelefon-változat.","shortLead":"Ha már a Samsung hazájában rendezik a téli olimpiát, dukál egy hangulatos olimpiai okostelefon-változat.","id":"20180120_samsung_galaxy_note8_teli_olimpiai_limitalt_szerias_kiadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b324fa16-2d20-4ada-9bef-b00a9ee76b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06096d59-ea48-4cb7-86b6-5f2127c9fb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_samsung_galaxy_note8_teli_olimpiai_limitalt_szerias_kiadas","timestamp":"2018. január. 20. 13:00","title":"Önnek hogy tetszik? Olimpiai kiadás készült a jelenlegi legjobb Samsung telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96338233-1d2e-41aa-b311-7af57b0a8025","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostanság oly sokat emlegetett netsemlegességgel kapcsolatos appot vett ki alkalmazás-áruházából az Apple, majd némi magyarázat után visszatette. A fejlesztő nem igazán érti a történteket.","shortLead":"A mostanság oly sokat emlegetett netsemlegességgel kapcsolatos appot vett ki alkalmazás-áruházából az Apple, majd némi...","id":"20180120_wehe_netsemlegesseget_vizsgalo_app_visszavetele_az_app_storeba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96338233-1d2e-41aa-b311-7af57b0a8025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697a3331-f16c-4d8e-ac9b-2a58beac4b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_wehe_netsemlegesseget_vizsgalo_app_visszavetele_az_app_storeba","timestamp":"2018. január. 20. 17:00","title":"Kitiltott, majd gyorsan visszatett egy appot alkalmazás-áruházába az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de95906-d163-4477-97d4-59152642420b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bagolyszámlálási akciót indított a Magyar Madártani Egyesület, hogy a lakosok bevonásával megtudják, hány erdei fülesbagoly telel hazánkban.","shortLead":"Bagolyszámlálási akciót indított a Magyar Madártani Egyesület, hogy a lakosok bevonásával megtudják, hány erdei...","id":"20180119_A_baglyok_nem_azok_aminek_latszanak_de_most_valaki_megszamolja_oket_idehaza__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de95906-d163-4477-97d4-59152642420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908e2a16-23dd-40fd-8f2a-621c48a4dca2","keywords":null,"link":"/elet/20180119_A_baglyok_nem_azok_aminek_latszanak_de_most_valaki_megszamolja_oket_idehaza__video","timestamp":"2018. január. 19. 11:20","title":"A baglyok nem azok, aminek látszanak, de most valaki megszámolja őket idehaza - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ca0c41-a688-4474-a132-96f7438eb9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Ferrari 488-as modelljéből a GTO vagyis a Gran Turismo Omologato változat, amelyik kifejezetten pályaautózásra is alkalmas.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Ferrari 488-as modelljéből a GTO vagyis a Gran Turismo Omologato változat, amelyik...","id":"20180119_Ferrari_488_GTO_Genfi_Autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ca0c41-a688-4474-a132-96f7438eb9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d66bf7f-a21b-46d2-a295-d76ea130192e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_Ferrari_488_GTO_Genfi_Autoszalon","timestamp":"2018. január. 19. 12:19","title":"Utcára csak módjával, inkább versenyezni való a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely nemcsak az elküldött és fogadott üzeneteket listázza, de azt is nyomon követi, melyik ismerősünk mikor volt éppen aktív. Ugyanezt a funkciót vezeti most be üzenetküldős felületén az Instagram is.","shortLead":"Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely...","id":"20180120_instagram_direct_uzenetkuldes_az_instagramon_mikor_aktiv_statusz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3ea31a-a327-45d5-b7e6-c6159d48e0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_instagram_direct_uzenetkuldes_az_instagramon_mikor_aktiv_statusz","timestamp":"2018. január. 20. 12:03","title":"Csak ezt ne: a Messenger sokak által legidegesítőbbnek tartott funkciója beköltözött az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72766fd1-923b-4cfd-8fc8-25629fa0d6ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter közösségi média tulajdonosai értesítik azon amerikai felhasználóikat, akikhez gyaníthatóan orosz propagandaanyagok jutottak el. ","shortLead":"A Twitter közösségi média tulajdonosai értesítik azon amerikai felhasználóikat, akikhez gyaníthatóan orosz...","id":"20180120_A_Twitter_is_nyomoz_orosz_propagandaanyagok_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72766fd1-923b-4cfd-8fc8-25629fa0d6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30de43d-9cf5-44cd-829e-597b3aa47873","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_A_Twitter_is_nyomoz_orosz_propagandaanyagok_utan","timestamp":"2018. január. 20. 09:27","title":"A Twitter is nyomoz orosz propagandaanyagok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f092c9-676e-48b1-817c-eb3b7e74aa5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Első fokon pert nyert a Pest Megyei Főügyészség egy hajléktalan nő érdekében indított kártérítési ügyben, a nő csalás áldozata lett, amikor eladta az ingatlanát – tudatta a megyei főügyész pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Első fokon pert nyert a Pest Megyei Főügyészség egy hajléktalan nő érdekében indított kártérítési ügyben, a nő csalás...","id":"20180119_Hajlektalanna_tette_egy_csalo_het_ev_utan_van_eselye_valamennyire_karpotlasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f092c9-676e-48b1-817c-eb3b7e74aa5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e312fe-b8a3-4900-b379-fdf46f4fa3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Hajlektalanna_tette_egy_csalo_het_ev_utan_van_eselye_valamennyire_karpotlasra","timestamp":"2018. január. 19. 10:50","title":"Hajléktalanná tette egy csaló, hét év után van esélye valamennyi kárpótlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerdán jelentette be, szigorít a monetizációs feltételeken, így mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt. A feltételeik azonban nem teljesíthetetlenek.","shortLead":"A YouTube szerdán jelentette be, szigorít a monetizációs feltételeken, így mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt...","id":"20180119_1000_feliratkozo_youtube_hogyan_lehet_youtube_feliratkozok_szerzese_youtube_tippek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe989a4-6252-4b5e-befd-d1337e3d1aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_1000_feliratkozo_youtube_hogyan_lehet_youtube_feliratkozok_szerzese_youtube_tippek","timestamp":"2018. január. 19. 11:03","title":"Hogyan lehet 1000 feliratkozóm YouTube-on? 5 egyszerű tipp, amit érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]