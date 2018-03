Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da0ebcb-c464-4b59-8394-51ebd562e74d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most is kitűzőkkel nyilvánítanak véleményt a résztvevők.","shortLead":"Most is kitűzőkkel nyilvánítanak véleményt a résztvevők.","id":"20180304_Lesz_valami_fura_az_idei_Oscargala_ruhain","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1da0ebcb-c464-4b59-8394-51ebd562e74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd39403-cc9c-4b9d-bad9-98c138221dad","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Lesz_valami_fura_az_idei_Oscargala_ruhain","timestamp":"2018. március. 04. 07:40","title":"Lesz valami fura az idei Oscar-gála ruháin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee50b-65f1-40f2-af7b-99af0a90d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A britek kilépésével az EU nem fogadja el a brit jogosítványt. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"A britek kilépésével az EU nem fogadja el a brit jogosítványt. Van azonban egy kiskapu.","id":"20180304_brexit_brit_jogositvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418ee50b-65f1-40f2-af7b-99af0a90d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe181a25-cda6-47c6-a77f-7853d04f8e54","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_brexit_brit_jogositvany","timestamp":"2018. március. 04. 18:07","title":"Még a jogsijukkal is szívnak majd az angolok a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció információs kampányt indít, amelyben arra kéri a választókat, hogy listán csak a bejutásra esélyes \"demokrata\" pártokra szavazzanak, egyéniben pedig a legesélyesebb \"demokratikus ellenzéki\" jelöltet támogassák – jelentette be Arató Gergely.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció információs kampányt indít, amelyben arra kéri a választókat, hogy listán csak a bejutásra...","id":"20180305_A_DK_elmondja_szerintuk_ki_a_legeselyesebb_jelolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdec39b-e324-4a47-8cc8-cfb8d41eba6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_A_DK_elmondja_szerintuk_ki_a_legeselyesebb_jelolt","timestamp":"2018. március. 05. 14:29","title":"A DK elmondja, szerinte ki a legesélyesebb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkahelyek, gazdaság és határozottabb külpolitika a fókuszban.","shortLead":"Munkahelyek, gazdaság és határozottabb külpolitika a fókuszban.","id":"20180305_Merkel_munkahoz_lat_es_felemeli_a_hangjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2a17fd-4f0b-48ff-896f-9b5ba4917f35","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Merkel_munkahoz_lat_es_felemeli_a_hangjat","timestamp":"2018. március. 05. 20:59","title":"Merkel munkához lát, és felemeli a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6638ab98-8d5a-458b-a7e5-cde7a34eb61a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fekete Párduc harmadik hétvégéjén is messze megelőzött minden más filmet az észak-amerikai mozikban, és az első 17 napban 501,1 millió dollár bevételt hozott hazai piacán, a 10. legnagyobbat a filmtörténelemben. ","shortLead":"A Fekete Párduc harmadik hétvégéjén is messze megelőzött minden más filmet az észak-amerikai mozikban, és az első 17...","id":"20180304_Rekorddonto_film_az_amerikai_mozikban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6638ab98-8d5a-458b-a7e5-cde7a34eb61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c206370d-0df1-4e1e-9ea1-fa8a42231b03","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Rekorddonto_film_az_amerikai_mozikban","timestamp":"2018. március. 04. 19:56","title":"Rekorddöntő film az amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől ónos eső is lehet. ","shortLead":"Estétől ónos eső is lehet. ","id":"20180305_Delutantol_nyugatrol_ismet_jon_a_ho","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008091e6-a8f8-4413-826b-33e7a5525050","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Delutantol_nyugatrol_ismet_jon_a_ho","timestamp":"2018. március. 05. 05:08","title":"Délutántól nyugatról ismét jön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páratlan remekmű született politikai kampányvideó kategóriában.","shortLead":"Páratlan remekmű született politikai kampányvideó kategóriában.","id":"20180305_Kosa_Lajos_vert_es_tejet_javasol_a_hosszu_eletert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf377c-8702-4849-b75b-64a47ce4dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Kosa_Lajos_vert_es_tejet_javasol_a_hosszu_eletert","timestamp":"2018. március. 05. 16:17","title":"Kósa Lajos vért és tejet javasol a hosszú életért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen erős tempóban érkezett meg a Facebookra a miniszter. Apátfalván kampányolt.","shortLead":"Egészen erős tempóban érkezett meg a Facebookra a miniszter. Apátfalván kampányolt.","id":"20180304_Palinkazott_es_komcsizott_Lazar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c413ff3b-4851-4bf9-a22c-7d8ade722120","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Palinkazott_es_komcsizott_Lazar","timestamp":"2018. március. 04. 08:06","title":"Pálinkázott és komcsizott Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]