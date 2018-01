[{"available":true,"c_guid":"b47acfc7-a0ab-4fae-a098-e45a8482b9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő kérte a saját mentelmi jogának felfüggesztését.","shortLead":"A cseh kormányfő kérte a saját mentelmi jogának felfüggesztését.","id":"20180116_Cseh_miniszterelnok_Babis_unios_tamogatasok_visszaeles_mentelmijog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47acfc7-a0ab-4fae-a098-e45a8482b9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ece2a6-564f-407d-bc77-2888a4fd095c","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_Cseh_miniszterelnok_Babis_unios_tamogatasok_visszaeles_mentelmijog","timestamp":"2018. január. 16. 09:19","title":"\"Ezt az összeesküvést a maffia szervezte meg\" – közölte a cseh miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcce9518-35f6-47f9-89ed-22a62d97c2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még az is lehet, hogy fellépnek a dél-koreai téli olimpián.","shortLead":"Még az is lehet, hogy fellépnek a dél-koreai téli olimpián.","id":"20180116_Kim_Dzsongun_Moranbong_Band_Eszak_Korea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcce9518-35f6-47f9-89ed-22a62d97c2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce9d012-fae6-475a-922d-a82fed4e6ece","keywords":null,"link":"/elet/20180116_Kim_Dzsongun_Moranbong_Band_Eszak_Korea","timestamp":"2018. január. 16. 17:05","title":"Kim Dzsong Un személyesen állította össze a miniszoknyás észak-koreai katonalányok zenekarát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c67909-8e0e-44de-af38-a9135967be15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörényi és Bródy zokognak: az egyik legnépszerűbb magyar rockoperát, az István, a királyt dolgozta át valaki, reflektálva a Momentummal kapcsolatos történésekre. ","shortLead":"Szörényi és Bródy zokognak: az egyik legnépszerűbb magyar rockoperát, az István, a királyt dolgozta át valaki...","id":"20180117_Es_akkor_dal_szuletett_a_Momentumvitabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c67909-8e0e-44de-af38-a9135967be15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1159974b-a6dd-47f7-a4e2-6f8bcefd3dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Es_akkor_dal_szuletett_a_Momentumvitabol","timestamp":"2018. január. 17. 17:14","title":"És akkor dal született a Momentum-vitából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e255119-4028-4380-9b16-0b8f197210ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.","shortLead":"Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.","id":"20180116_Kitalalt_a_szexualis_zaklatasrol_a_negyszeres_olimpiai_bajnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e255119-4028-4380-9b16-0b8f197210ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5935a994-ffdf-4aa6-96a8-f8c495763aec","keywords":null,"link":"/sport/20180116_Kitalalt_a_szexualis_zaklatasrol_a_negyszeres_olimpiai_bajnok","timestamp":"2018. január. 16. 10:27","title":"Kitálalt a szexuális zaklatásról a négyszeres olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gleb Grozovszkij ortodox pap fölött a Leningrád megyei Priozjorszk városi bírósága mondott ítéletet.","shortLead":"Gleb Grozovszkij ortodox pap fölött a Leningrád megyei Priozjorszk városi bírósága mondott ítéletet.","id":"20180117_14_ev_fegyhaz_a_pedofil_papnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a790db45-c366-47b2-904f-c83aea2f6c4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180117_14_ev_fegyhaz_a_pedofil_papnak","timestamp":"2018. január. 17. 19:48","title":"14 év fegyház a pedofil papnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki perelni akar az azonnali hatályú felmondásakor, nehéz helyzetből indul, és a határozott időtartamú szerződésből sem könnyű kiszállni, de nem is lehetetlen.","shortLead":"Aki perelni akar az azonnali hatályú felmondásakor, nehéz helyzetből indul, és a határozott időtartamú szerződésből sem...","id":"20180116_Igy_mondhat_fel_akinek_mar_nagyon_elege_van_a_munkahelyebol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d02e01-dae2-4564-9919-d364e47e45e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180116_Igy_mondhat_fel_akinek_mar_nagyon_elege_van_a_munkahelyebol","timestamp":"2018. január. 16. 09:45","title":"Így mondhat fel, akinek már nagyon elege van a munkahelyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94421b2a-cfca-4e58-bb9b-0ab43a079779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg számára helikoptereket készítő Bell Company egy sor érdekességet elárult saját repülő taxijáról.","shortLead":"Az amerikai hadsereg számára helikoptereket készítő Bell Company egy sor érdekességet elárult saját repülő taxijáról.","id":"20180116_repulo_taxi_bell_helicopter_ces_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94421b2a-cfca-4e58-bb9b-0ab43a079779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb25577-5bc2-4dbf-b6d1-edc503cfe8e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180116_repulo_taxi_bell_helicopter_ces_2018","timestamp":"2018. január. 16. 11:03","title":"Új cég szállt be a repülő taxik fejlesztésébe, rögtön itt egy ígéretes példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt nem nacionalista, hanem európai elkötelezettségű, Brüsszellel jó kapcsolatokat ápoló miniszterelnököt akart.","shortLead":"A párt nem nacionalista, hanem európai elkötelezettségű, Brüsszellel jó kapcsolatokat ápoló miniszterelnököt akart.","id":"20180116_Romania_szocdemek_miniszterelnok_Dancila_PSD","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f091761-a7fb-4135-97e1-c24445499960","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_Romania_szocdemek_miniszterelnok_Dancila_PSD","timestamp":"2018. január. 16. 13:48","title":"Nőt jelölnek a román szocdemek miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]