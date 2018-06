Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","shortLead":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","id":"20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dddcc7-d9ba-481e-9b78-3e8e64a65f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","timestamp":"2018. június. 16. 10:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Kilauea vulkán lávafolyamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7325e6ed-54b9-42d3-84c0-60da8667a624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Veszprém határában.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Veszprém határában.","id":"20180617_baleset_motoros_82es_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7325e6ed-54b9-42d3-84c0-60da8667a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832bb119-1628-4a24-a44f-85adff3dd5f6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_motoros_82es_fout","timestamp":"2018. június. 17. 12:16","title":"Megsérült egy motoros, félpályás útzár van a 82-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett meg a Villányi úti konferenciaközpontba.","shortLead":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett...","id":"20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d282e-bee0-4945-9d5e-ee2aeecf1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","timestamp":"2018. június. 17. 10:59","title":"\"Sorsfordító döntés előtt az MSZP, a tét felemelkedés vagy bukás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőmotoros sérültet látott el. Utána már nem találta a pénztárcáját.","shortLead":"A mentőmotoros sérültet látott el. Utána már nem találta a pénztárcáját.","id":"20180616_Munka_kozben_loptak_el_egy_mentos_penztarcajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88513-923a-4623-aca8-3e9e2e331a0b","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Munka_kozben_loptak_el_egy_mentos_penztarcajat","timestamp":"2018. június. 16. 15:30","title":"Munka közben lopták el egy mentős pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában.","shortLead":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos...","id":"20180616_POSZT_2018_nyertesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ec013-6482-4d2b-87b2-5a171d700682","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_POSZT_2018_nyertesek","timestamp":"2018. június. 16. 21:22","title":"A kolozsváriak Ibsen-darabja nyert az idei POSZT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási bíráskodás tervezett szervezeti önállósága sem.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási...","id":"20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272e85c-eb8b-41e2-b642-ec0921f2eb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","timestamp":"2018. június. 17. 09:55","title":"Handó szerint hazaárulók a bírák, akik ellenzik a kormány tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig tudni lehetett, lélegzetelállító képekből válogathat majd a zsűri.","shortLead":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig...","id":"20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1af0800-4921-4ec5-af28-423f5564c0fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Lenyűgöző drónfotók a város fölül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]