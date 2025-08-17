Már telepítik az augusztus 20-i tűzijáték rakétáit, az idei ünnepség teljes költsége 14,5 milliárd

Elkezdték felszerelni a Szabadság hídra az idei augusztus 20-i tűzijáték rakétáit. A munkálatokat az MTI örökítette meg:

MTI/Balogh Zoltán

MTI/Balogh Zoltán

A nemzeti ünnepen csak a tűzijáték-műsor 3,6 milliárd forintot emészt el, de a végső számla ennél jóval nagyobb lesz. A színes égi háborún túl a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ezúttal 10,9 milliárd forintot kapott rendezvényekre, a lebonyolítás feladataival a keretmegállapodás nyertesét, a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-t bízta meg.

Karácsony Gergely főpolgármester idén is kikelt a tűzijáték ellen. Nemrég azt írta, „miközben a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy megnyitottuk a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, sőt, kulturális programokat is volt képünk szervezni a Duna-parton, most egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak–déli közlekedését”.

A főpolgármester ezért levélben fordult Rogán Antalhoz, hogy „mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat”.

Karácsony évek óta hangoztatja az aggályait a tűzijátékkal kapcsolatban, 2020-ban azt kérte, ne legyen, majd, amikor azt a kormány járványügyi megfontolásból lefújta, azt mondta, örül. 2022-ben pénzkidobásnak, egy évvel később káros szenvedélynek nevezte az augusztus 20-i tűzijátékot, amiről szerinte ideje lenne leszokni.

(Nyitóképünkön az előkészületek. Fotó: MTI/Balogh Zoltán)