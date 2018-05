Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","shortLead":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","id":"20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99575734-b77b-43c8-a3cc-eaf1638626d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","timestamp":"2018. május. 03. 10:48","title":"28 éve buszsofőr, de ilyet még nem pipált: medvével ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","shortLead":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","id":"20180502_Kevesebbet_er_a_konyv_ha_no_irta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e59bdf3-fc69-484a-9866-9c7573480807","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Kevesebbet_er_a_konyv_ha_no_irta","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Kevesebbet ér a könyv, ha nő írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Viber sem akarja kiadni a kódkulcsokat, illetve a társaság úgy érvel, hogy ez nem is lenne műszaki szempontból megoldható, mióta áttértek a végpontok közötti titkosításra.","shortLead":"A Viber sem akarja kiadni a kódkulcsokat, illetve a társaság úgy érvel, hogy ez nem is lenne műszaki szempontból...","id":"20180503_a_viber_lesz_az_orosz_hatosagok_kovetkezo_celpontja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0539696-dc32-47e5-b76d-cabf2d8483ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_a_viber_lesz_az_orosz_hatosagok_kovetkezo_celpontja","timestamp":"2018. május. 03. 19:09","title":"A Viber lesz az orosz hatóságok következő célpontja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c08b24-e8ac-460f-8896-0588b79c8013","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kibővítették a kimenekítendők körét a hatóságok Hawaii szigetén a Kilauea vulkán kitörése miatt.","shortLead":"Kibővítették a kimenekítendők körét a hatóságok Hawaii szigetén a Kilauea vulkán kitörése miatt.","id":"20180504_Nagy_baj_van_Hawaiin_kitort_a_Kilauea_vulkan__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c08b24-e8ac-460f-8896-0588b79c8013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae68fc8-8a68-487b-927f-12337fcac337","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Nagy_baj_van_Hawaiin_kitort_a_Kilauea_vulkan__foto","timestamp":"2018. május. 04. 10:58","title":"Nagy baj van Hawaiin, kitört a Kilauea vulkán – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","shortLead":"Megjelent a pályázat eredménye a Közbeszerzési Értesítőben.","id":"20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c1480e-27a0-4016-80e3-aabd4f542e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_5_milliardert_epul_belvarosi_sportkomplexum","timestamp":"2018. május. 02. 17:09","title":"5 milliárdért épül a belvárosi sportkomplexum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen illeszkedik a cupertinói cég környezetvédelmi törekvéseibe.","shortLead":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen...","id":"20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a70ea0-bf3e-4046-b465-ffa92d4d1228","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","timestamp":"2018. május. 02. 17:03","title":"Így lehet a darabjaira szedni egy iPhone-t 18 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ce2c-eef2-4019-8bd1-c5c44fbbf62a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszótér kerítésére kiragasztott figyelmeztetésük szerint a területen csak játszani szabad, a visítozó, ordibáló, hangosan bömbölő gyerekeket kitiltják. ","shortLead":"A játszótér kerítésére kiragasztott figyelmeztetésük szerint a területen csak játszani szabad, a visítozó, ordibáló...","id":"20180504_Kitiltanak_a_lakok_a_visitozo_ordibalo_gyerekeket_egy_XXII_keruleti_jatszoterrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ce2c-eef2-4019-8bd1-c5c44fbbf62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008a214a-9fb5-4d6b-9c4d-e944431cbe0c","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Kitiltanak_a_lakok_a_visitozo_ordibalo_gyerekeket_egy_XXII_keruleti_jatszoterrol","timestamp":"2018. május. 04. 14:20","title":"Kitiltanák a lakók a visítozó, ordibáló gyerekeket egy XXII. kerületi játszótérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]