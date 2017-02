Elmúltak már azok az idők, amikor az Oscar egyet jelentett a kasszasikerrel. Csoda kellene ahhoz is, hogy a húsz évvel ezelőtti nyertes, a Titanic 2,2 milliárd dolláros árbévetélehez akárcsak hasonlót tudjon produkálni bármelyik film az idei jelöltek közül.

A Box Office Mojo 2016-os adatai alapján a legmesszebb A számolás joga jutott, ám ez a film is csak a 18. legsikeresebb produkció volt 147 millió dolláros amerikai bevételével. A Kaliforniai álom 136 milliót szedett össze tavaly az Egyesült Államokban. A Holdfény be se tudott kerülni az első százba, az októberben bemutatott film a 102. legmagasabb bevételét érte el az amerikai mozikban tavaly.

Ha nyerne, mégsem ez lenne a legkevesebb pénzt hozó alkotás: Kathryn Bigelow háborús filmje, a 2010-es Oscart elnyerő A bombák földjén mindössze 17 millió dollárt hozott a készítőknek. (Ugyanennek az évnek a nagy esélyese, David Cameron Avatarja ma már csaknem 2,8 milliárd dolláros bevételnél jár.)

Az Oscarra jelölt filmek bevétele az elmúlt 365 napban (millió dollár, USA+külföld)

Érkezés 100+97

Fences 56+2

A fegyvertelen katona 67+108

A préri urai 27+n. a.

A számolás joga 147+23

Kaliforniai álom 136+206

Oroszlán 39+46

A régi város 46+15

Holdfény 22+n. a.

Forrás: Box Office Mojo

A befutó a pénztáraknál mindenesetre a Kaliforniai álom lesz: a film összbevétele már a 400 millió dollár felé közelít. Az Oscar-díjas filmek általában még 30 százalékkal tudják növelni bevételüket a gála után, vagyis Damien Chazelle 30 millióból készült filmje könnyedén átlépheti az 500 milliós határt. Igaz, erre akkor is számítani lehet, ha mégsem ez a film nyer, hiszen Kínában csak a múlt hét végén mutatták be. Egyelőre azonban ez tűnik az abszolút favoritnak.

Milliárdosok klubja

Ha nem Oscar-jelölt filmekre váltottak jegyet, akkor mire? Szuperhősökre, sorozatokra, rajzfilmekre - és ezek kombinációira. 2016 legsikeresebb filmje a Star Wars franchise legújabb darabja, a Zsivány egyes lett: a bemutató után hetven nappal már egymilliárd dollárnál is többet mutat a Mojo számlálója. Amerikában tavaly ez volt az egyetlen film, amely 500 millió dollárnál többet tudott kaszálni.

Világszerte még három milliárdos film került ki a 2016-os hollywoodi bemutatók közül: a Szenilla nyomában, az Amerika kapitány: Polgárháború és a nálunk Zootropolisra fordított Zootopia. Az eredeti - vagyis nem egy sorozat darabjaként a mozikba került - alkotások közül a legnagyobb bevételt a A kis kedvencek titkos élete érte el, világszerte 875 millió dollárt. Nem folytatás, eredetinek mégsem nevezhető A dzsungel könyve sokadik feldolgozása, amelynek az összbevétele szintén egymillilárd felé közelít.

Az említett filmek közül csupán a Zootropolis készítői reménykedhetnek az esti gálán a legjobb animációs film egyik jelöltjeként. A dzsungel könyvét és a Zsivány egyest a legjobb vizuális effektek kategóriájában jelölték, a Star Wars-történet ezen kívül még a legjobb hangvágás díjára is számíthat.

2016 legnagyobb kasszasikerei az USA-ban (millió dollár, zárójelben a külföldi bevétel)

Forrás: Box Office Mojo

Mozifilm mozi nélkül

Arról sok szó esett, hogy a Kaliforniai álom a Titanic és a Mindent Éváról rekordját megismételve 14 jelölést söpört be az Amerikai Filmakadémia tagjaitól. Arról már kevesebb, hogy a maga nemében igazi csúcsteljesítményről van szó: arra ugyanis még soha nem volt példa, hogy egy független (vagyis nem valamelyik nagy médiacég tulajdonában levő) stúdió filmje kapjon ilyen magas számú jelölést. Ráadásul a LionsGate-nek nem is ez az egyetlen befutója: a stúdió produkciójában készült Mel Gibson háborús drámája, A fegyvertelen katona is.

A LionsGate-et természetesen nem garázscégként kell elképzelni: a húsz éve Vancouverben alapított, az Amerikai pszichóval befutott és az Éhezők viadalán meggazdagodott stúdió ma már az amerikai filmpiac 5 százalékát uralja, és épp arra készül, hogy globális céggé váljon.

Nem ez az egyetlen jele annak, hogy radikálisan átalakul a hollywoodi moziipar. Miközben a nagy stúdiók leginkább a jól bevált - többnyire szuperhősös - produkciók felmelegítésével igyekeznek minél több pénzt keresni, a művészi filmeket az eddig csak a tévében nyomuló streamszolgáltatók finanszírozzák. Ennek ékes példája A régi város, amelybe az Amazon és a Netflix is tolt pénzt. Lassan megérhetjük azt is, hogy a filmek nem feltétlenül moziban jutnak el a közönséghez - és ezzel kivételesen nem csak a kalózok járnak jól.

Ha hihetünk a statisztikának...

Nem csak rekorder a Kaliforniai álom, de abszolút favorit - a fogadóirodáknál is. A Gold Derbynél 2/11 arányban lehet a film győzelmére fogadni - kérdés persze, kinek éri meg 11 dollárért kettőt kapni. A második számú esélyes a Holdfény: az iroda 30 szakértője közül jelenleg 1 látja úgy, hogy Barry Jenkins kamaradrámája kapja a szobrot, az oddsz pedig 18/1. A legtöbbet A préri urai című film győzelmével lehet kaszálni, egy dollár után százat kínál a Gold Derby erre az esetre.

Mi pedig nagy tételben merünk fogadni arra, hogy a legtöbbször elhangzó szó a gálán Donald Trump neve lesz. A politikai kinyilatkoztatások legjobb terepének számító esemény tavaly még a „túl fehér“ kifejezéstől volt hangos, a Filmakadémia ugyanis egyetlen fekete művészt sem tartott méltónak jelölésre.

Idén annál inkább, igaz, ezért sokat tettek a hollywoodi stúdiók is. Nem csak az afroamerikai színészek kaptak jobbnál jobb szerepeket, de mintha vezényszóra rendelték volna be a feketékkel foglalkozó alkotásokat A számolás jogától a Holdfényig. Volt a 2016-os #OscarsSoWhite kampánynak egy másik következménye is: az eddig 6500 fős Akadémia 683 új taggal bővült, az újak 41 százaléka nem fehér. Összességében azonban még így 89 százalékban fehér szakemberek szavazak az Oscarra. A nők aránya pedig 27 százalék.

A Bloomberg adatbányászai az eddigi díjazottak alapján a nyertes profilját is megalkották. E szerint a legjobb női főszereplő díját egy fehér, harmincas éveiben járó, 160-170 centi közötti, barna hajú és kék szemű színésznő nyeri, akit még soha nem jelöltek Oscarra. Ez utóbbi igaz szerintük a nyertes férfira is, ám ez esetben 180 centinél magasabb, barna hajú, barna szemű, negyvenes éveiben járó fehér színészről lesz szó.

Segítünk megspórolni néhány percet olvasóink életéből: a jelenlegi jelöltek egyikére sem illik ez a leírás.