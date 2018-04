A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani a vásárhelyi képviselők, itt állóháborúra készülnek. Csütörtökön például jogköröktől fosztották meg Márki-Zay Pétert és egymilliárd forint elköltéséről is döntöttek, amire a polgármester szerint nincs fedezet: ez lett a sok közgyűlés eredménye.

Nem fogok aláírni semmilyen kifizetést úgy, hogy nincs mögötte fedezet, nem vihetem csődbe a várost, még ha a fideszes képviselők ezt is szeretnék

– vázolta megmaradt lehetőségeit Márki-Zay Péter, azok után, hogy a csütörtökön megtartott több közgyűlés esti fordulójában végül megszavazta a fideszes többségű testület a polgármesteri jogkörök megkurtítását és egymilliárd forint költségvetési tétel átcsoportosítását.

Közgyűlési dömping volt a héten a városban, kedden egy rendkívüli, majd csütörtökön három, mások szerint négy ülést is tartottak a városházán, Hódmezővásárhelyen, más napirendi pontok mellett két fontosabb ügyről is döntöttek végül az utolsó körben:

-Megvonták Márki-Zay 100 millió forintig terjedő rendelkezési jogkörét, magyarul a képviselők ezzel magukhoz vették a költségvetés kontrollját, az arról való rendelkezést.

-Egymilliárd forint átcsoportosításáról is döntöttek, amellyel elvontak százmilliókat a város működésétől, egyes fejlesztések önerejétől.

Minden felelősséget, de semmi jogkört

A Márki-Zay megválasztása utáni első közgyűlésen arról döntött a fideszes többségű testület, hogy míg a testület munkáját segítő könyvvizsgálót megszavazták, addig a hivatali döntések mellé nem engedték egy szakember kinevezését, ezzel mintegy minden felelősséget, kockázatot a polgármester nyakába zúdítottak. Most, a költségvetési jogköreinek elvonásával a mozgásterét is szinte nullára csökkentették. Mindeközben, legalábbis a polgármester szerint, a költségvetés legfeljebb pénzügyforgalmi szempontból tűnik rendben lévőnek, a valóságban veszteségesek az önkormányzati cégek, amelyek az államtól kapott előleg egy részét is elköltötték már.

Márki-Zay szerint inog a város költségvetése

A február 25-én megválasztott polgármester szerint eleve gyenge lábakon áll a február elején elfogadott költségvetés. Szerinte olyan bevételeket állítottak be abban, amelyek a valóságban aligha fognak befolyni, ilyenek az önkormányzati cégektől várható bevételek. Azt a képviselő testület munkáját szakmailag felügyelő könyvvizsgáló is elismerte még a keddi közgyűlésen, hogy az önkormányzati cégeket, azok veszteséges működése miatt, folyamatosan tömködni kellett támogatásokkal, pótbefizetésekkel, de az önkormányzati cég ügyvezetője is úgy nyilatkozott, hogy a költségvetésben feltüntetett rájuk testált 461 millió forint enyhén szólva erőn felülinek tűnik. Ezek után értékelte úgy Márki-Zay Péter, hogy az újabb átcsoportosításokkal még ingatagabbá válik a költségvetés, ezért nem ír majd alá olyan kifizetést, amely mögött nem lát fedezetet.

A polgármester, amíg volt erre lehetősége, már intézkedett, például a 40 millió forintra tervezett reprezentációs költségeket 10 millióra csökkentette. Ezentúl hasonló akciókra sem lesz lehetősége.

Mindezzel együtt Márki-Zay Péter úgy számol, hogy talán másfél évig mindenki marad a helyén, szerinte a Fidesz sem kockáztatja meg, hogy a képviselők lemondásával, a testület feloszlatásával egy időközi választáson elbukjanak. Úgy tudjuk, hogy hamarosan a Lázár-Márki-Zay találkozót is tető alá hozhatják, ahol az önkormányzati választásokig tartó viszonyról is sok minden kiderülhet.