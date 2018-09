Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfc81653-a5d5-405a-8bfb-001fa4a2d5fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt náluk érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági, \"csak\" hatósági igazolvány. Ami viszont nem elég.","shortLead":"Nem volt náluk érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági, \"csak\" hatósági igazolvány. Ami viszont nem elég.","id":"20180918_fogyatekkal_elok_kedvezmenyes_jegy_veszpremi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc81653-a5d5-405a-8bfb-001fa4a2d5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45560883-d4c1-41c8-b1e4-71a1d23abe2c","keywords":null,"link":"/elet/20180918_fogyatekkal_elok_kedvezmenyes_jegy_veszpremi_allatkert","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:07","title":"Meghívta a polgármester a veszprémi állatkertbe a fogyatékkal élőket, akik nem kaptak kedvezményes jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is bemutatkozott a készülék. A Lumix LX100 második generációs változata a kompakt fényképezőgépek piacát igyekszik felrázni.","shortLead":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is...","id":"20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b489f7-f8ee-498a-891d-daaa02491a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:03","title":"A Panasonic új fotógépe felrázná a kompakt fényképezők piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek kikiáltott szervezetek sokkal népszerűbbek a kormánypárti civileknél, de az is, hogy tudatosabbak lettek a magyarok, amikor döntenek a pénzük sorsáról. A legtöbben még mindig a kórházakat támogatják.","shortLead":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek...","id":"20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad7701-6b27-4fe1-93f3-bb74e895bbf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"Nem jött be a lejáratás, sokkal többen adtak 1 százalékot a \"Soros-civileknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","shortLead":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","id":"20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167fd5bc-9682-4eaf-8aaa-321d0ae471a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:08","title":"Végleg kivonják a forgalomból az összes Calcium-Sandoz pezsgőtablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak a Ferenc pápai felfogáshoz, mint az orbánihoz. ","shortLead":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak...","id":"20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2de7e-ebb9-4c9d-9210-7648a7445a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:58","title":"Weber: Meg kell mutatnunk, hogy nyitottak vagyunk a migránsok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi a határkerítést. Elkészült az Európa Tanács jelentése, a hvg.hu pedig elsőként ismerteti a tartalmát. A kormány szerint a rendőrök minden jogszabályt betartanak, a menekültek pedig talán inkább egymást verik, onnan a sérülések.","shortLead":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi...","id":"20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17f3db-8e1e-4956-a417-c929f87e48d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:00","title":"Kíméletlen jelentést adott ki az ET: Verik és kínozzák a menekülteket a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","shortLead":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","id":"20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9874e3-1b2d-41b6-b14b-2af596f3ec53","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:56","title":"Az Európai Bizottság megmozgatná a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírportál közleményt adott ki az Index körüli érdekeltség tulajdonosváltása után, a lap azt írja, hogy biztosított a portál független működése.","shortLead":"A hírportál közleményt adott ki az Index körüli érdekeltség tulajdonosváltása után, a lap azt írja, hogy biztosított...","id":"20180918_Index_Maradunk_amik_voltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420f85a8-5d99-4040-9b3d-74a4f0c66bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Index_Maradunk_amik_voltunk","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:57","title":"Index: Maradunk, amik voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]