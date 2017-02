Csak a győzelemért érdemes elindulni, mondja Botka László. A szegedi polgármester nem fél a Momentumtól, és türelmet kér, mire az ő miniszterelnök-jelöltségének következtében a közvélemény-kutatásokban is meglátszik az MSZP erősödése. Botka állítja, nem ő mond értékítéletet Gyurcsányról, hanem a választók, akik nem úgy gondolják, hogy "ha követtek is el hibát, már megbűnhődtek érte". Interjú Botka Lászlóval, az MSZP miniszterelnök-jelöltjével.

Hvg.hu: Mit írnak majd a szavazólapra? „Nekünk nem kellett, Önöknek jó lesz, üdv, Magyar Szocialista Párt”? Ezt ön mondta júniusban, mikor nem lett választmányi elnök, de felmerült, hogy lehetne miniszterelnök-jelölt.

Botka László: Egy felismerés ért meg bennem fél év alatt. A számok alapján azt láttam, ha nem történik valami, ha a korábbi forgatókönyv játszódik újra, és a valódi politika helyett az összefogósdival szórakoztatjuk az embereket, akkor a 2014-esnél is nagyobb vereség vár a demokratikus pártokra. Úgy éreztem, a baloldalon én tudok a leghatározottabban az asztalra csapni, hogy térjetek már észre, itt az emberekkel kell foglalkozni és új politikát meghirdetni.

Hvg.hu: Akkor az már nem üt vissza, hogy választmányi elnöknek bezzeg nem kellett, de miniszterelnök-jelöltnek jó lesz?

B. L.: A tisztújító kongresszus után az új pártvezetés többször elmondta, hogy bennem gondolkodik miniszterelnök-jelöltként. Nemcsak formálisan kaptam meg az elnökség és a választmány fölhatalmazását, napról napra erősödik mögöttem az egység, miután a bázison, a szavazóinknál pozitív fogadtatása van annak, amit mondok, egyre jobban tér vissza a remény és a bizalom, elkezdtek megmozdulni az emberek.

Hvg.hu: Az, hogy a társadalom hogy reagál a programjára, az MSZP támogatottságában mikor látszódhat? Németországban hamar ment, Martin Schulz jól nyitott, megelőzte Angela Merkelt, és a pártja támogatottsága is 7-10 százalékot erősödött január óta, amivel majdnem beérte a CDU–CSU-t. Az MSZP támogatottsága nem igazán mozdul, ön viszont majdnem beérte Orbán Viktort.

B. L.: Látom a számokat, innentől az a felelősségem, hogy valamilyen módon ezt átkonvergáljam, hogy a párt is erősödni tudjon. Szakemberek szerint kell néhány hónap, hogy a politikai üzenet eljusson az ország minden pontjára, a sarki kocsmában is beszéljenek róla. Tendenciákat pár héten belül láthatunk. Kulcskérdés, hogy a társadalom nyitott-e erre.

Hvg.hu: Mennyire indulhat hitelesen egy baloldali politika Lengyel László szófájáról?

B. L.: Semmilyen szerepe nincs Lengyel Lászlónak az én politikai stratégiám alakításában. A Pénzügykutató évtizedek óta szervez rendezvényeket, ahol elsősorban nagy tudású szakemberek tartanak előadást. Évente két-három ilyenen részt szoktam venni. A januári találkozón egy-egy órában meghallgattuk Surányi György gazdaságpolitikai, majd Bárándy Péter a jogállamisággal kapcsolatos értekezését. Ennyit a valóságról.

Hvg.hu: A maradék időben meg Gyurcsányt buktatták a háta mögött.

B. L.: Nem emlékszem, hogy felmerült volna Gyurcsány Ferenc neve.

Hvg.hu: Párton belül sem tudja mindenki eldönteni, hogy ön komolyan gondolja-e a jelöltséget, vagy a három feltétele – a közös lista, közös jelölt, új politika – csak arra jó, hogy legyen min megsértődni és visszajönni Szegedre, ha ezek nem teljesülnek.

B. L.: Ez a kérdés nem vethető fel komolyan, annál komolyabban nem lehet csinálni, mint ahogy beleálltam az elmúlt hetekben. A három feltételem nem személyes, az igazságtalan és utálatos választási rendszerben csak akkor van reális esély a győzelemre, ha országosan és mind a 106 választókerületben egy demokratikus jelölt áll a Fidesszel szemben. A koordinált indulás és a külön lista azt üzenné a választónak, hogy ezek még összefogni sem képesek, hát hogy bízzam rájuk az ország kormányzását?! A politikai kiindulópontot mindenkinek tudomásul kell vennie. Miután a demokratikus pártok támogatottsága összeadva is alig több, mint a Fideszének a fele, elmondható, hogy

a pártok hétéves stratégiája kudarcot vallott.

Hvg.hu: Nem lehet, hogy magukkal a pártokkal van baj, a hitelességükkel? Lehet azt mondani, hogy Gyurcsány Ferenc a probléma, de kétszer kaptak ki kétharmaddal.

B. L.: Egy tömbben tekintenek ránk a választók. Az elmúlt években ezen az oldalon nem volt politikai innováció. Szombati beszédemben nagyon komoly cezúrát húztam, új baloldali politikát folytatok. Orbán nem tombolán nyerte a kétharmadot, a választók jelentős része elfordult tőlünk, mert csalódott a korábbi kormányzásban. Leginkább azok a választók – munkavállalók, nyugdíjasok, alacsony jövedelműek –, akiket egy szociáldemokrata pártnak képviselnie kellene. Az egységes, demokratikus alternatívánál sokkal fontosabb, hogy egy új politika is összeálljon.

Hvg.hu: Nem biztos, hogy elhiszik az emberek, hogy az MSZP vagy a baloldal képes új politikát megvalósítani.

B. L.: Garancia kell arra a választásokon, plakátarcként, frontvonalban szereplő politikusok személyében, hogy nem a 2010 előtti világ fog visszajönni.

Hvg.hu: Milyen megújulásról lehet beszélni az MSZP-ben, mikor Barabás János, az MSZMP KB volt titkára a választmány elnökhelyettese?

B. L.: Ezt helyén kell kezelni, egy percig ne gondolja senki, hogy egy választmány elnökhelyettese formálja a szocialista párt politikáját.

Hvg.hu: A Momentum mennyire kavarhatja föl a helyzetet? Az új politikáról ők is eszükbe juthatnak a választóknak.

B. L.: Volt egy sikeres projektjük, amit én is támogattam. A siker most az övék. Hadd élvezzék. Időt kell adni nekik, nem rájuk rontani, ahogy a kispártok vezetői első rémületükben teszik. Ki fog majd derülni, hogy milyen irányba politizálnak. Viszont egy politikustól nehezen tudom értelmezni, amit a Momentum vezetője mondott egy interjúban, hogy 2018-ban még nincs kormányváltás, 2022-re készülnek.

Hvg.hu: Mondja ezt más is, csak nem névvel, hanem háttérben, egész magasrangú politikusok is.

B. L.: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Próbáljunk már a választó agyával gondolkodni. Egy ilyen mondat önbeteljesítő jóslatként erősíti a meggyőződést, hogy itt semmi tétje 18-nak.

Én 2018-ban akarok sikert elérni!

Természetesen szimpátiával figyelem a Momentumot, de nem igazából érzem kihívásnak. Persze értem a kis pártoknál az izgatottságot és a pánikot. Vajon ki kapja a Fekete Pétert? Egész biztos, hogy a többi liberális párt vezetője árgus szemmel, aggódva fogja figyelni a következő hónapok közvélemény-kutatásait, hogy vajon melyiküktől veszi el a legtöbb szavazót a Momentum, illetve az új határozott programjával az MSZP.

Hvg.hu: Ha a Momentum összeszed 260 ezer szavazatot a fővárosban, akkor önből lesz miniszterelnök?

B. L.: Nem a Momentum gyűjtött egyedül, és a 266 ezer budapesti azt írta alá, hogy népszavazást akar az olimpiáról. Nekik is azt tudom mondani, hogyha komolyan akarják a kormányváltást, akkor szívesen venném, ha együtt tudnánk majd működni. Nagyon az elején vagyunk, szerintem maguk sem tudják, hogy a dolog hova fog kifutni.

Hvg.hu: Nem tart attól, hogy egy Momentum–LMP-egységgel (kiegészülve esetleg Együtt–Párbeszéd-együttműködéssel) létrejöhet egy új pólus az MSZP-vel és a DK-val szemben?

B. L.: És ők majd egyedül legyőzik a Fideszt? Nem hinném.

Hvg.hu: Elsőként mondta ki korábban, hogy az MSZP-ben vannak kollaboránsok, akik alibizni próbálnak, akiknek szépen csillog a második hely is. Demeter Márta pont ezért lépett ki az MSZP-ből. Mennyire erős a párton belüli ellenszele?

B. L.: Hétről hétre erősödött az egység. Az elmúlt néhány hét pezsgésbe hozta a baloldali szavazókat, és ez eljutott a szocialista párt vezetőihez is, akik felsorakoztak mellém és a program mellé.

Hvg.hu: Év végén lehetett hallani azt, hogy Molnár Csaba (DK) és Molnár Zsolt (MSZP) már elég jól áll a fővárosi egyéni jelöltek leosztásában.

B. L.: A szocialista párt testülete ilyet nem tárgyalt és nem fogadott el. A politika olyan, hogy mindenki mindenkivel beszélget.

Hvg.hu: És mi lesz Gyurcsány Ferenccel? Eddig ott tartanak, hogy ön azt mondja, menjen, ő azt mondja, nem megy.

B. L.: Legkevésbé sem mondtam azt, hogy menjen, a legkevésbé sem mondhatja meg egy politikus egy másik pártnak, hogy mit csináljon.

Hvg.hu: Azt mondta, hogy vele nem lehet nyerni, lépjen hátra, ugyanúgy mint Orbán Viktor. Ez mint jelent, ha nem azt, hogy menjen?

B. L.: Nekem nincs Gyurcsány-fóbiám, a személyes véleményem is bizonyára jobb róla, mint egy átlagos választópolgáré. De egy dolgot látni kell: ahhoz, hogy meg tudjuk szólítani azt a plusz egymillió embert, akit eddig nem sikerült, garancia kell arra, hogy nem a 2010 előtti kormányzás logikája fog visszajönni. Gyurcsány az évértékelőjében azt mondta, „nem követtünk el hibát, de ha igen, már megbűnhődtünk érte”. Bárcsak így lenne, de nézzünk rá a számokra. Az a plusz egymillió ember, akire szükség van a győzelemhez, sajnos nem így gondolja. Nem én mondok értékítéletet Gyurcsányról, a 6 éve létrehozott pártja a parlamenti bejutási küszöb határán billeg, feltehetően ők sem erre számítottak.

Hvg.hu: Mi lesz, ha Gyurcsány azt mondja, marad, nem engednek, és akkor a DK nem száll be?

B. L.: A következő hónapokban szeretném megismertetni a választókkal az új baloldali politikát, ennek lesz társadalmi hatása.

Hvg.hu: De önnek vannak feltételei. Ha a DK nemet mond, akkor beszélhet a programról, de világossá válik, hogy a feltételei nem teljesültek. Mondania kell valamit arra, mit tesz, ha Gyurcsány nemet mond.

B. L.: Ennél engem sokkal jobban érdekel, hogyan fogadja a társadalom a programot, mert nekem a választópolgárok a szövetségeseim. Ez egy-két hónapon belül látszik a kutatásokban. Még az is lehet, hogy jelentősen átrendeződik a politikai terep, és akik rettentően nyeregben érzik magukat, más helyzetben fogják magukat találni. Egy biztos, ebben a fél évben ezeket a döntéseket meg kell hozni, ősszel már kőkemény kampányüzemmódba kell kapcsolni. A hangzatos sajtónyilatkozatok ellenére úgy látom, az újragondolás elkezdődött minden pártban. Aki komolyan gondolja a kormányváltást, képes lesz a saját korábbi álláspontját meghaladni.

Hvg.hu: Első körben mindenki nemet fog mondani a feltételeire. Ön az LMP-vel folytatott tárgyalás után azt mondta, reméli, hogy majd meggondolják magukat. Meddig vár?

B. L.: Ez rajtuk múlik, tudom, hogy gondolkodnak. Ha már az LMP-ről beszélünk: eddig egyetlen választás előtt nem jutottunk el odáig, hogy az LMP leült volna velünk egyeztetni. Ez már komoly előrelépés. Szavazóik kormányváltást akarnak, a meghirdetett programomról a társelnökök pozitívan nyilatkoztak, az csatlakozási pont lehet. Meddig várok? Ha a társadalom nem úgy fogadja a programomat, mint vártam, a pártok pedig ragaszkodnak a túlélési stratégiájukhoz, és nem kötnek kompromisszumot, akkor építem tovább Szegedet. Az nem érdekel, hogy a végén 28 vagy 32 képviselő ül-e bent a parlamentben. Választásokat szeretek és szoktam megnyerni.

Hvg.hu: Akkor nem lesz MSZP-lista, Botka László vezetésével?

B. L.: Természetesen lesz, ha az MSZP egyedül győzhet.

Hvg.hu: Mennyire tartja most váltópártnak az MSZP-t?

B. L.: Azt érzékelem, hogy egyre több választópolgár fordul újra az MSZP és a baloldal felé, kezd újra hinni a kormányváltásban. Megnézzük, hogy ez hova fog vezetni.

Hvg.hu: Ha ön lesz a hivatalos jelölt, lemond a polgármesterségről?

B. L.: Miért mondanék le?

Hvg.hu: Ha vesztenek az ön vezetésével, beül a parlamentbe és frakcióvezető lesz?

B. L.: 2014 őszén is tudtam választani az ellenzéki képviselőség és a polgármesterség között, hasonló döntést hoznék 2018-ban is, de nem ebben gondolkodom. Engem most az érdekel, hogy hogyan lehet leváltani az Orbán-kormányt.

Hvg.hu: Fodor Gáborral van terve?

B. L.: Minden kormányváltást akaró demokratával…

Hvg.hu: Világos, csak…

B. L.: Természetesen a politikában azért megkerülhetetlen, hogy kinek milyen támogatottsága, üzenete és választói vannak. Biztos, hogy vele is le fogunk ülni beszélni.

Hvg.hu: De akkor ő nem lesz mondjuk a negyedik a listán.

B. L.: Világosan fogalmaztam a 2010 előtti világgal és annak megtestesítőivel kapcsolatban. Még nem tartok ott, hogy listákról beszéljek.

Hvg.hu: Azt mondja, hónapok kellenek ahhoz, hogy a sarki kocsmában az MSZP programjáról beszéljenek. Ott nem inkább a Jobbik szokott beszédtéma lenni? Az előző választás előtt szocialisták fogták a fejüket, hogy a Jobbik nyomul vidéken, fórumokat tart, aktivizálja a közösséget, fiatal aktivisták cipelik a nénik csomagját. A baloldal nincs lépéshátrányban?

B. L.: De igen. Az embereket akkor lehet mozgatni, ha azonosulni tudnak a politikával, és van esély a győzelemre. Tavasszal végigjárjuk az országot, még egyértelműbbé tenni, mit jelent a baloldali politika, amit hirdetek. Abban hiszek, hogy politizálni az emberek között kell. Erre is vagyunk kényszerítve, mert nincs médiabirodalmunk, nem tudunk médián keresztül kommunikálni az emberekkel.

Hvg.hu: Ott a Népszava, meg egy pletyka egy paktumról: oknyomozás nincs, állami hirdetés van.

B. L.: Nagyon sok legenda van, erre nem tudok mit mondani, nem ismerem a hátterét.

Hvg.hu: A Jobbikot a súlyán kezeli az MSZP meg a baloldal?

B. L.: Határozottan elmondtam a véleményem a Jobbikról, semmiféle politikai, technikai együttműködés nem lehetséges.

Hvg.hu: Nem is arra gondoltam, hanem hogy a párt mekkora veszélyforrás a baloldali szavazókra.

B. L.: Igen, ezért is tartottam rendkívül károsnak, mikor köztiszteletben álló értelmiségiek beszéltek a nyilvánosság előtt és a médiában a Jobbikkal való technikai koalícióról.

Hvg.hu: Ez Medgyessy Péter volt.

B. L.: Nem csak ő mondta. Ezek a mondatok lebontják a csalódott baloldali szavazókban a még álló erkölcsi gátakat a Jobbikkal szemben. A Jobbik is egy fontos szempont volt a döntésemben. Ha nem leszünk képesek új politikát megfogalmazni, a kormányváltást akarók tömegei fognak a Jobbikhoz csatlakozni, mert nem érdeklik őket a szélsőséges megnyilatkozások és a bakancsok, csak érzik, hogy el vannak árulva. Óriási a felelősségünk.

Hvg.hu: Azt már nagyjából átgondolta, mi az, amit a Habony-média előrángathat önről? Van csontvázlistája?

B. L.: Viszonylag könnyű helyzetben vagyok, mert huszonvalahány éve vagyok a közéletben.

Hvg.hu: De nem volt ennyire reflektorfényben.

B. L.: 21 éves koromban kerültem be a parlamentbe, onnantól kezdve a nyilvánosság előtt zajlik az életem. Átéltem különböző intenzitású hazug és lejárató kampányokat, ebből a szempontból gyakorlott vagyok, de biztos, hogy valamit ki fognak találni.

Hvg.hu: Milyen kampányra számít? Az Orbán–Vona-csörtéből lehet arra következtetni, hogy szólhat akár arról is, hogy ki a buzi.

B. L.: Odáig fajult a politika, hogy a Fidesz nem vitatkozni akar a politikai ellenfelével, hanem megsemmisíteni. A szegedi parkolóbotránnyal már most elkezdték a karakterrombolásomat.

Hvg.hu: Hamarosan kezdődik a tárgyalás.

B. L.: Öt éve zajló ügy, és végtelenül felháborító, mert úgy vagyunk beállítva, minthogyha haveroknak osztogattunk volna parkolóbérletet. 20 éves gyakorlat, hogy az önkormányzati képviselő ingyen parkolóbérletet kap, hiszen az kell a munkájához. Ez minden nagyvárosban így van, a jelenlegi gyakorlat is ez.

Hvg.hu: Itt a titkárnői szintig lementek.

B. L.: Arról a néhány munkatársról van szó, aki a napi munkája miatt rohangál a városban, a költségüket meg kellene téríteni. Semmilyen bűncselekmény nem történt, minden szabályos volt. 2002-től vagyok Szeged polgármestere, többtucatnyi feljelentést tettek ellenem a 2010-es kormányváltás után, és akkor ezt az ügyet próbálják felfújni.

Hvg.hu: Csakhogy ez eljutott vádelemésig.

B. L.: A diktatúrák szokása, hogy kriminalizálják a politikai ellenfelet. Biztos vagyok benne, hogy a bíróság felmentő ítéletet fog hozni.

Hvg.hu: Egy másik cikk személyi összefonódásokra utalt a városháza, a bíróság, a rendőrség és a média között.

B. L.: Szeretnék őszinte beismerő vallomást tenni, a polgármesteri hivatalban dolgozó hölgyeknek és uraknak van házastársa, és ők dolgoznak valahol, ki a rendőrségen, ki a bíróságon.

Hvg.hu: Amikor a Fidesz klientúráról van szó, akkor pont az az egyik érv, hogy itt dolgozik a férje-felesége, biztos összefonódás van, kedvezményeket kapnak, más elbírálás alá esik.

B. L.: Az, hogy a polgármesteri hivatal oktatási kulturális irodáján dolgozó munkatárs felesége bíró, abban mi az összeférhetetlen? Írja már össze nekem, aki ezt a hülyeséget kitalálta, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozó 400 ember házastársa hol dolgozhat, és hol nem. Ez közröhej.