Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a544b5-0492-4f6d-b4b3-e5db36377849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben kiderült, Ungár Péter olyan ajánlatot tett a lapra, ami \"komolyan vehető tárgyalási alap\".","shortLead":"Eközben kiderült, Ungár Péter olyan ajánlatot tett a lapra, ami \"komolyan vehető tárgyalási alap\".","id":"20180412_Hetfon_ul_le_Simicska_es_Ungar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a544b5-0492-4f6d-b4b3-e5db36377849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44896bb-af73-4951-a0a0-de43fd69ebd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Hetfon_ul_le_Simicska_es_Ungar","timestamp":"2018. április. 12. 11:45","title":"Az egri rektor tiltotta ki a sajtót a Magyar Nemzet-emlékülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec13bec-6f6e-434e-a2cf-f6c1f8b58a24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","shortLead":"Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","id":"20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec13bec-6f6e-434e-a2cf-f6c1f8b58a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83f87-4bb0-4bdb-9599-0de0987465a6","keywords":null,"link":"/sport/20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. április. 13. 14:25","title":"\"Edit, ne csináld!\" – üzent Miklós Editnek a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5a84ae-82b5-43b4-b10e-f12e9177f4ce","c_author":"","category":"kultura","description":"A klasszikus vérfürdő igencsak jól áll a skandináv krimi mesterének, Jo Nesbónak, május közepétől pedig magyarul is olvashatjuk.","shortLead":"A klasszikus vérfürdő igencsak jól áll a skandináv krimi mesterének, Jo Nesbónak, május közepétől pedig magyarul is...","id":"20180412_Korrupt_rendorokkel_egy_regi_klasszikust_is_el_lehet_adni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c5a84ae-82b5-43b4-b10e-f12e9177f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc93ffc-d89a-4e8d-8609-7371b8d47ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Korrupt_rendorokkel_egy_regi_klasszikust_is_el_lehet_adni","timestamp":"2018. április. 12. 11:42","title":"Korrupt rendőrökkel egy régi klasszikust is el lehet adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugati műholdas felvételek szerint elhagyta a Szíriában lévő tartuszi haditengerészeti támaszpontot az ott állomásozó 11 orosz hadihajó. Az elemzők most azon tanakodnak, hogy a hajók menekülnek-e az esetleges amerikai csapás elől, vagy arra készülnek, hogy célba vegyék az esetleg Szíriát támadó rakétákat kilövő amerikai hajókat. ","shortLead":"Nyugati műholdas felvételek szerint elhagyta a Szíriában lévő tartuszi haditengerészeti támaszpontot az ott állomásozó...","id":"20180412_Tamadasra_keszulnek_vagy_menekulnek_az_orosz_hadihajok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3c67e-b9de-4c9f-bae5-5cdeab7349f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Tamadasra_keszulnek_vagy_menekulnek_az_orosz_hadihajok","timestamp":"2018. április. 12. 12:14","title":"Támadásra készülnek, vagy menekülnek az orosz hadihajók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában elcsukló hangon csütörtök este Chikán Attila.","shortLead":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában...","id":"20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffed9cd7-7355-4e25-875d-c85f6e023558","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","timestamp":"2018. április. 13. 07:18","title":"Könnyeivel küszködött a Soros-zsoldosok listájára felkerült Chikán Attila a Hír TV-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgatók reménykedtek, hogy a tartalékot elkölthetik az intézményükre, és van, aki ezt meg is tette. Az elvonás összesen akár 20 milliárdos is lehet.","shortLead":"A főigazgatók reménykedtek, hogy a tartalékot elkölthetik az intézményükre, és van, aki ezt meg is tette. Az elvonás...","id":"20180413_levelet_kaptak_a_korhazigazgatok_vege_a_valasztasi_osztogatasnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af27d84-674c-4a76-9967-2603244ea4cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_levelet_kaptak_a_korhazigazgatok_vege_a_valasztasi_osztogatasnak","timestamp":"2018. április. 13. 07:39","title":"Levelet kaptak a kórházigazgatók, vége a választási osztogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel foglalkozó szervezet szerint elképesztő, hogy ez a legsürgetőbb kérdés a választások után.","shortLead":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel...","id":"20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19300e8-a957-490a-8b0a-438734ac8d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","timestamp":"2018. április. 12. 15:10","title":"\"Elképesztő\" – a Menedék és a Direkt36 is reagált a Figyelő-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc89600a-53de-49c8-971f-b818e208019e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő szezontól Niko Kovac veszi át a német bajnokcsapat irányítását.","shortLead":"A következő szezontól Niko Kovac veszi át a német bajnokcsapat irányítását.","id":"20180413_megvan_a_bayern_munchen_uj_vezetoedzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc89600a-53de-49c8-971f-b818e208019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca78e1e-d243-4844-b8ef-7265857024d8","keywords":null,"link":"/sport/20180413_megvan_a_bayern_munchen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2018. április. 13. 14:05","title":"Megvan a Bayern München új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]