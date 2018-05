Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját Youtube-csatornájuk, amelyen bemutatják, hogy mi mindenből képesek távirányítós repülőt fabrikálni. A legutolsó videójukon egyenesen egy IKEA-széket építenek át repülővé, teljes és látványos sikerrel.\r

","shortLead":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját Youtube-csatornájuk, amelyen bemutatják...","id":"20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1589e4b-bf72-4d9c-9e44-17a60138c48d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Videó: Óriási buli egy IKEA-székből távirányítású repülőt csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola István és Íjgyártó István távozik, nagykövetként folytatják munkájukat, jelentette be Szijjártó Péter.","shortLead":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola...","id":"20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fed13-18a0-42d7-92d7-2b078ecd0e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 15. 18:07","title":"Nagykövet lesz Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","shortLead":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","id":"20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399bfa7-2286-42d0-b586-015cda95e58d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","timestamp":"2018. május. 14. 15:16","title":"Furcsa alkotmánybírósági ügy: egy börtön tett panaszt a belügyminiszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú jelenlétét. ","shortLead":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú...","id":"20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1726a18f-70ca-4d85-9a1a-0cd71b4fc89d","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Klórgázt vetettek be februárban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","id":"20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc12df-79cf-4f06-83e2-d75449a2b1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","timestamp":"2018. május. 15. 16:34","title":"Budapesttől tanulnak Pozsonyban, indul a szlovák Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88021d16-a4e2-4620-8af9-78fdd646607d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiképzett delfinek állítólag az oroszoktól nem fogadtak el ételt és végül éhen pusztultak. ","shortLead":"A kiképzett delfinek állítólag az oroszoktól nem fogadtak el ételt és végül éhen pusztultak. ","id":"20180515_Elpusztultak_az_orosz_kezre_kerult_utolso_ukran_harci_delfinek_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88021d16-a4e2-4620-8af9-78fdd646607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639fd2c2-d4c2-4261-b770-02cb4e498e22","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Elpusztultak_az_orosz_kezre_kerult_utolso_ukran_harci_delfinek_is","timestamp":"2018. május. 15. 07:00","title":"Elpusztultak az orosz kézre került utolsó ukrán harci delfinek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]