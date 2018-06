Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec170d3e-072f-411b-ba3c-ba0f11d88b5a","c_author":"","category":"elet","description":"Olvasónk lőtte a csodálatos képet","shortLead":"Olvasónk lőtte a csodálatos képet","id":"20180602_Dupla_szivarvanyt_is_fotoztak_ma_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec170d3e-072f-411b-ba3c-ba0f11d88b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3881a87-eb9a-4549-992b-cc04ffdc8095","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Dupla_szivarvanyt_is_fotoztak_ma_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 20:18","title":"Dupla szivárványt is fotóztak ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven szól majd az adás. A Class FM a héten megtámadta a Hold Reklámot győztessé nyilvánító határozatot, ettől függetlenül a műszaki tesztsugárzást már megkezdték.","shortLead":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven...","id":"20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ddc0b-6fab-4b81-b2b7-431c74a75f44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","timestamp":"2018. június. 02. 12:10","title":"24.hu: Villámgyorsan elindul az új országos rádió, de nem POP FM lesz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_De_kellemetlen_az_ittas_motoros_epp_egy_parkolo_rendorautonak_ment_neki_Gyulan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7ce488-4e0a-4781-ab6a-29224546ebba","keywords":null,"link":"/elet/20180603_De_kellemetlen_az_ittas_motoros_epp_egy_parkolo_rendorautonak_ment_neki_Gyulan","timestamp":"2018. június. 03. 10:01","title":"De kellemetlen: az ittas motoros épp egy parkoló rendőrautónak ment neki Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9650311-de44-4d1e-8f03-3800944d98ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten ritka, hogy csak a magyar felhasználók kapjanak a Google-től különleges logót, de most vasárnap, a 2018-as pedagógusnap alkalmából ismét megtörtént.","shortLead":"Kifejezetten ritka, hogy csak a magyar felhasználók kapjanak a Google-től különleges logót, de most vasárnap, a 2018-as...","id":"20180603_pedagogusnap_2018_teachers_day_2018_hungary","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9650311-de44-4d1e-8f03-3800944d98ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5763270-e305-4046-a627-208f60f69b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_pedagogusnap_2018_teachers_day_2018_hungary","timestamp":"2018. június. 03. 07:03","title":"Pedagógusnap 2018: csak a magyarok kaptak ma egy különleges, mozgó logót a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

\r

","shortLead":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

\r

","id":"20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a58ae-959d-43ef-8577-4fbfe8696f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","timestamp":"2018. június. 02. 19:34","title":"Az élet Vajnáéknál: Andy retteg, Tímea harap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]