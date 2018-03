Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c2cdfe-9346-49ef-942d-33a8085e256d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvót birtkoló kínai autógyártó bemutatta vadonatúj modelljét, mely közeli rokonságot ápol az XC40-nel.","shortLead":"A Volvót birtkoló kínai autógyártó bemutatta vadonatúj modelljét, mely közeli rokonságot ápol az XC40-nel.","id":"20180327_ezt_a_kinai_autot_mar_komolyan_kell_venni_hiszen_az_ev_autojanak_testvermodellje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c2cdfe-9346-49ef-942d-33a8085e256d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a02e5-4d53-42ed-ad99-f04a97f38b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_ezt_a_kinai_autot_mar_komolyan_kell_venni_hiszen_az_ev_autojanak_testvermodellje","timestamp":"2018. március. 27. 17:21","title":"Ezt a kínai autót már komolyan kell venni, hiszen az Év Autójának testvérmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f9cd6b-1de6-48a2-85fc-bc4fca46554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába a rendszeres akciózás, már több mint 4 milliárd dollár értékű ruha tornyosul a svéd divatcikklánc raktáraiban. A H&M további leárazásokat tervez.","shortLead":"Hiába a rendszeres akciózás, már több mint 4 milliárd dollár értékű ruha tornyosul a svéd divatcikklánc raktáraiban...","id":"20180327_Eszmeletlen_mennyisegu_felesleg_all_a_HM_raktaraiban_meg_tobb_learazas_jon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f9cd6b-1de6-48a2-85fc-bc4fca46554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f33b88-3608-4e25-9a23-702577882b63","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Eszmeletlen_mennyisegu_felesleg_all_a_HM_raktaraiban_meg_tobb_learazas_jon","timestamp":"2018. március. 27. 10:45","title":"Eszméletlen mennyiségű felesleg áll a H&M raktáraiban, még több leárazás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meredek csökkenésnek indult a Facebook árfolyama hétfőn a New York-i tőzsdén, miután a fogyasztóvédelemért is felelős amerikai hatóság megerősítette, hogy vizsgálatot folytat a vállalatnál a személyes adatok kezelésének ellenőrzésére.","shortLead":"Meredek csökkenésnek indult a Facebook árfolyama hétfőn a New York-i tőzsdén, miután a fogyasztóvédelemért is felelős...","id":"20180326_Betett_a_botrany_zuhanorepulest_vettek_a_Facebook_reszvenyei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b465f1aa-0a93-4213-b013-f1affcad4372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Betett_a_botrany_zuhanorepulest_vettek_a_Facebook_reszvenyei","timestamp":"2018. március. 26. 18:25","title":"Betett a botrány, zuhanórepülést vettek a Facebook részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","shortLead":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","id":"20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de510f-f63f-43ac-b681-2c93ea12de9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","timestamp":"2018. március. 26. 18:11","title":"Pénztárcát lopott ez a két nő Újlipótvárosban, ki ismeri fel őket? – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben a természetbe, és a mérgező anyag később feldúsul a táplálékláncban. ","shortLead":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben...","id":"20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3210a636-e3d3-4fb2-9dd8-ef9f588cc217","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","timestamp":"2018. március. 26. 16:55","title":"A vadászat is ütött egy szeget az egyik legidősebb parlagi sas koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott, mit írt az OLAF a vizsgálata után a hatvani városvezetésnek.","shortLead":"Kiszivárgott, mit írt az OLAF a vizsgálata után a hatvani városvezetésnek.","id":"20180327_87_ev_alatt_terulhet_meg_az_Elios_hatvani_beruhazasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b78c99-0d13-46d1-967c-7a7338826889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_87_ev_alatt_terulhet_meg_az_Elios_hatvani_beruhazasa","timestamp":"2018. március. 27. 11:56","title":"87 év alatt térülhet meg az Elios hatvani beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek múlt pénteken. Az esten szóba került a jogos düh, a generációkon átadódó traumák, és hogy miért lenne szüksége mindenkinek terápiára.","shortLead":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA...","id":"20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d541d1e-ac7f-45f3-ab2d-ea3aedfba85b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"„Add ki a dühödet, de ne bánts mást!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal gyanúsított Ndrangheta-csoporthoz köthető olaszok birtokoltak.","shortLead":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal...","id":"20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e08bf-106c-4211-a553-f5db1705af65","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","timestamp":"2018. március. 28. 10:59","title":"EU-s támogatást kaptak a szlovák újságíró meggyilkolásával gyanúsított maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]