[{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizedikes szakközépiskolások átlageredménye a hatodikos általános iskolásokét sem éri el, a többi iskolatípusban tanuló diákok eredménye nem javult az elmúlt évekhez képest. ","shortLead":"A tizedikes szakközépiskolások átlageredménye a hatodikos általános iskolásokét sem éri el, a többi iskolatípusban...","id":"20180421_Siralmas_eredmenyt_ertek_el_a_szakkozepiskolasok_a_kompetenciameresen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfe236e-f726-4b16-a89c-f750f1d93b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Siralmas_eredmenyt_ertek_el_a_szakkozepiskolasok_a_kompetenciameresen","timestamp":"2018. április. 21. 08:09","title":"Siralmas eredményt értek el a szakközépiskolások a kompetenciamérésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd3b2e9-a9b0-425f-b7db-371ed9668c2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 augusztusáig kitolta a nyomozási határidőt az ORFK a Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnöksége alatti ügyekre vonatkozóan. A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.

Fontos, hogy az utazásszervező benne legyen nyilvántartásban, érdemes keresni a MUISZ védjegyét, és az sem mindegy, mi szerepel az utazási szerződésben. 