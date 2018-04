Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec3664-3a71-461c-97e0-e88041b5e57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden délelőtt próbáltak kirabolni egy ékszerboltot a fővárosi Ferenc körúton. Az eladó azonban nem hagyta magát. ","shortLead":"Kedden délelőtt próbáltak kirabolni egy ékszerboltot a fővárosi Ferenc körúton. Az eladó azonban nem hagyta magát. ","id":"20180425_itt_a_foto_a_ferenc_koruti_ekszerbolti_rablorol_keresik_a_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ec3664-3a71-461c-97e0-e88041b5e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0068f2b-2b9f-4248-94fd-5de3adb1761d","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_itt_a_foto_a_ferenc_koruti_ekszerbolti_rablorol_keresik_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 25. 11:21","title":"Itt a fotó a Ferenc körúti ékszerbolti rablóról, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben kapta a hírt – nyilván hamarabb, mint Erzsébet királynő.","shortLead":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben...","id":"20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68823d2f-2599-4a79-8b50-28467ee13e6a","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","timestamp":"2018. április. 23. 14:24","title":"Vilmos és Katalin megszegett egy régi szabályt a szülőszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","shortLead":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","id":"20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e721ce-29af-49a0-acb0-01b59cbc6245","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","timestamp":"2018. április. 23. 19:04","title":"Itt egy újabb jelentkező az MSZP elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy felvételt, melynek főszereplője nem igazán értette meg, hogy hogyan kellene ezen a helyen parkolni.","shortLead":"Mutatunk egy felvételt, melynek főszereplője nem igazán értette meg, hogy hogyan kellene ezen a helyen parkolni.","id":"20180424_a_nap_fotoja_lakotelep_parkolas_meroleges_parhuzamos_jarda_parkolohely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f1c99b-35e1-4fba-a382-8844242d79da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_a_nap_fotoja_lakotelep_parkolas_meroleges_parhuzamos_jarda_parkolohely","timestamp":"2018. április. 24. 06:41","title":"A nap fotója: a lakótelepi parkolás új bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján miniszterelnök lemondását hozó vértelen forradalom győzelmét. A hatalmi harcot részben az döntötte el, hogy a katonák száz számra törtek ki a laktanyákból, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján...","id":"20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057357db-3e89-44f6-a2ff-67338599262b","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 23. 16:48","title":"Villámforradalom és örömünnep Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel a bíróságon.","shortLead":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel...","id":"20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6467fc8-edf9-4ce0-9cf7-58c9626f4fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","timestamp":"2018. április. 25. 10:00","title":"Beperelt egy kis javítóműhelyt az Apple, és vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kicsit több szén-monoxidot bocsát ki az egyik főzőlap, ezért javítás céljából visszahívják azokat. ","shortLead":"Kicsit több szén-monoxidot bocsát ki az egyik főzőlap, ezért javítás céljából visszahívják azokat. ","id":"20180424_Baj_van_az_egyik_IKEAban_kaphato_termekkel_tobb_szenmonoxid_jon_belole_mint_kellene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ea7b99-ea20-44c4-bea0-95d5de79c220","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Baj_van_az_egyik_IKEAban_kaphato_termekkel_tobb_szenmonoxid_jon_belole_mint_kellene","timestamp":"2018. április. 24. 08:23","title":"Gond van az egyik IKEA-termékkel, több szén-monoxid jön belőle, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]