Kapu a promenádhoz. Szerénytelenül ezt a nevet adta új cégének Erdei Bálint, akit a legtöbben a miniszterelnöki vő eliosbeli üzlettársaként ismernek, és mostanában csak Tiborcz Mészáros Lőrince titulussal emlegetnek. Nemcsak a vállalkozás elnevezése beszél önmagáért, hanem az alapítás dátuma is. A Kapu a promenádhoz Kft.-t mindössze két nappal az előtt gründolták, hogy március 2-án az óbudai önkormányzat úgy döntött, még nem hirdet eredményt a Kolosy téri piac gasztronómiai hasznosítására kiírt pályázaton. Márpedig azon Erdei másik cége, a Redwood Holding Kft. is indult, méghozzá a legmagasabb, havi 2 millió 50 ezer forintos bérleti díjat ajánlva.

Csakhogy Erdei egyedül aligha tudott volna megfelelő referenciát felmutatni a majdani megbízáshoz. Az eredményhirdetés eltolása kifejezetten kapóra jött neki, a Tiborcz-barátnak lesz ideje a felkészülésre. A bulinegyedben működő Instantnak ugyanis csak a volt ingatlanát birtokolta a vállalkozó, aminek a helyén, a Nagymező utcában a Hard Rock Hotelt 2019-ben adja át; kocsmárosként viszont aligha van nagy gyakorlata. Így a referenciát egy profi hamburgeresben kereste és találta meg: az óbudai sétálóutca kapujában lévő piaccsarnok majdani üzemeltetésére létrehozott új cégben már szerepet, tulajdonrészt kapott a Five District Burgers Kft. Ez utóbbi pedig a Kolosy tér melletti Csemete utcában pár éve működő hamburgereseké, Bankó Ákosé és Görög Istváné, valamint a Nyírturán biovállalkozó Takács fivéreké.

Erdei ezek szerint szinte biztos abban, hogy a választások után az ő érdekeltségét kiáltja ki győztesnek a III. kerületi önkormányzat. Számára némi gyógyír lehet ez, a Belvárosban ugyanis mostanában kevésbé eredményes. Jó ideje fáj a foga például a Bécsi utca 1–3. alatti, pinceszinti ingatlanra, de valamilyen formai hiba miatt újra és újra elutasítják a pályázatát. Bár az V. kerület döntéshozó mechanizmusát ismerők szerint az ottani ingatlanügyekben jellemzően Kertész Balázs ügyvéd keveri a lapokat, a Rogán-utód Szentgyörgyvölgyi Péter legalább az ügyek hibátlan dokumentáltságára gondot fordít. A Bécsi utcai épülettömbben már megkaparintott egy üzlethelyiséget Erdei cége, mégpedig a szomszédos Deák Ferenc utcából Fashion Streetet kialakító Csipak Péter nagyvállalkozótól: most Nanushka divatüzlet működik benne. Ezt a helyiséget eredetileg hamburgerezőnek szánta Erdei – éppen azzal az óbudai hamburgerezővel szeretett volna összebútorozni, akivel most a Kolosy téri piac jövőjét álmodják együtt.

A Nagymező utcában épülő Hard Rock Hotel © Túry Gergely

Óbuda szívében a szabályozás a fideszes vendéglátós potentátoknak kedvez, lehetővé teszi új vigalmi negyed létrejöttét. A Szépvölgyi út – Lajos utca – Nagyszombat utca – Kecske köz által határolt területre, lakók híján, nem vonatkoznak a késői nyitvatartási, alkoholárusítási tilalmak. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a tavaly ősszel kiírt piacüzemeltetési pályázatra több nagyágyú is jelentkezett. A Sziget-alapító Gerendai Károly például Ráday utcai vendéglátósokkal fogott össze, hogy sörcsarnokot alakítson ki a piacból, sőt a HVG értesülése szerint felmerült az is, hogy dartsversenyeknek adnak otthont. A szintén pályázó Optima Klíma Zrt. több pénzintézetnek, köztük a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került MKB Bank fiókhálózatának a beszállítója – ez a cég a Főzdefeszt csapatával társult a piacbérlésre. Helyi vállalkozóként a Bartók Korner Kft., valamint két magánszemély pályázott – az esélytelenek nyugalmával.

A környékbeli vendéglátósok most inkább csak a közeli irodaházak dolgozóit szolgálják ki, jellemzően napközben. Igaz, ez is több ezer vendéget jelent. Az éjszakai élet egyelőre nem túl élénk a Kolosy tér mellett öt éve kialakított óbudai promenádon, nem hasonlítható a Belváros bulinegyedéhez. A mintegy 25 éve a bérlőkkel közösen épített piaccsarnokot az önkormányzat öt éve felújította ugyan, de nem túl precízen – például a tető alatt hatalmas rés van –, ami alkalmat ad arra, hogy valaki olcsón megvehesse. A bérlők ma már mindössze heten vannak, közülük négyen az utcafronton árulnak pizzát, bort vagy kávét. A „kőkemény kocsmanegyed” koncepciója jó eséllyel nem lesz túl népszerű a kissé távolabb lakók körében sem, de nehezen egyeztethető össze vele a ma a piac galériáján működő Civil Ház is. Márpedig annak – az uniós pályázat feltételeként – a promenád részeként még 2019 júliusáig helyet kell adni.