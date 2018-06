Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer arról beszélt az Echo TV-n, hogy Ujhelyi azt mondta, szégyelli, hogy magyar. Pedig nem ezt mondta.","shortLead":"Bayer arról beszélt az Echo TV-n, hogy Ujhelyi azt mondta, szégyelli, hogy magyar. Pedig nem ezt mondta.","id":"20180611_Ujhelyi_Istvan_feljelentette_Bayer_Zsoltot_mert_megmasitotta_szavait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae664321-152e-4da1-8f4b-5253eb2c2e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujhelyi_Istvan_feljelentette_Bayer_Zsoltot_mert_megmasitotta_szavait","timestamp":"2018. június. 11. 13:01","title":"Ujhelyi István feljelentette Bayer Zsoltot, mert megmásította szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn Krisztina (LMP) és Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) válik a parlament tagjává - derül ki az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslatból.","shortLead":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn...","id":"20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d9255-177c-4463-96af-6c18da038642","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","timestamp":"2018. június. 10. 12:16","title":"Lehet izgulni, második kísérletre esküt tehet-e az LMP és a Párbeszéd képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Közművek elindította földgáz applikációját, a korábban már működő áram applikációjának megújítása mellett. Az NKM Földgázapp és NKM Áramapp néven futó mobil alkalmazások használatával az ügyfelek földgáz-és áramügyeiket okostelefonjaikon intézhetik.","shortLead":"A Nemzeti Közművek elindította földgáz applikációját, a korábban már működő áram applikációjának megújítása mellett...","id":"20180611_Olcsobb_nem_lett_de_a_Nemzeti_Kozmuvek_ugyfelei_gazugyeiket_is_intezhetik_okostelefonon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44d28b-7b59-4d8a-b0f2-0f8d922d6143","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Olcsobb_nem_lett_de_a_Nemzeti_Kozmuvek_ugyfelei_gazugyeiket_is_intezhetik_okostelefonon","timestamp":"2018. június. 11. 15:58","title":"Olcsóbb nem lett, de a Nemzeti Közművek ügyfelei gázügyeiket is intézhetik okostelefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez percenként 15 ezer liternyi víz kell, de megéri: képességeit a csillagászatban, a fizikában és az orvostudományban is hasznosítják majd.","shortLead":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez...","id":"20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612db4b9-c03b-4f99-b4e6-1a6e9b9d0fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","timestamp":"2018. június. 11. 13:03","title":"Ez a számítógép 1 óra alatt megcsinálja azt, ami önnek otthon 30 évbe telne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8ddd10-ced7-46a3-8a2a-ce0911a4e208","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső most sem vesztett döntőt Párizsban, 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes versenyét. A vasárnapi döntőben három szettben legyőzte az osztrák Dominic Thiemet. ","shortLead":"A világelső most sem vesztett döntőt Párizsban, 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes...","id":"20180610_Elkepeszto_amit_Rafael_Nadal_muvelt_a_Roland_Garroson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8ddd10-ced7-46a3-8a2a-ce0911a4e208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f839d3-c898-4d44-a7d3-44583a145546","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Elkepeszto_amit_Rafael_Nadal_muvelt_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 10. 18:15","title":"Elképesztő, amit Rafael Nadal művelt a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban foglaltakat.\r

\r

","shortLead":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban...","id":"20180610_Lezartak_es_at_kell_epiteni_a_Lupato_melletti_engedely_nelkuli_parkolokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e342b77e-3de1-4272-aa2d-b1a8ec737ebf","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Lezartak_es_at_kell_epiteni_a_Lupato_melletti_engedely_nelkuli_parkolokat","timestamp":"2018. június. 10. 12:35","title":"Lezárták és át kell építeni a Lupa-tó melletti engedély nélküli parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","shortLead":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","id":"20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25091218-45e7-451f-a6f5-df5c31f98a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Végre esküt tehetett Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]