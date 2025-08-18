Nagyon lassan csökken a Földön az éhezők száma, és még mindig sokkal több, mint a Covid előtt

Okkal övezte kiemelt érdeklődés a Világélelmezési Program (WFP) júliusi jelentését: e szerint körülbelül 470 ezer embert fenyeget katasztrofális éhínség Gázában, ahol a lakosok harmada napokig nem jut élelemhez. Bár a figyelem jó ideje Gázára összpontosul, a világ megannyi más térségében is katasztrofális az élelmezési helyzet, ha nem háború, fegyveres konfliktus vagy politikai ellentét, akkor gazdasági krízis vagy a klímaválság miatt.

Az általános kép akkor is lesújtó, ha az ENSZ friss, a 2024-es állapotokat rögzítő élelmezésbiztonsági és táplálkozási jelentése szerint az utóbbi években globálisan csökkent az éhezők száma.