Ürülékkel szennyezett víz folyt a Balatonba Szemesnél

Elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Balatonon a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – írja a Sonline vidéki lap.

A szennyezésről vasárnap késő délután kapott bejelentést a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A portál szerint vélhetően „medence tisztítása során keletkezett emberi ürülékkel kevert víz kerülhetett a tóba”, ezért jelenleg is a helyszínen tartózkodnak a vízügyi szakemberek.

Mint az a cikkből kiderült, nem ez volt az egyetlen alkalom a hétvégén, hogy szennyezett víz folyt be a Balatonba, egy nappal korábban Balatonlellén, a Jázminvirág utcában is hasonló eset történt. Itt is elsőfokú kárelhárítási készültséget rendelt el a vízügy az opálos, szúrós szagú vízbefolyás miatt.

Nyitóképünk illusztráció.