Az áthaladó autók alatt omladozott egy híd Szicíliában – videó

Heves esőzések rongálták meg a szicíliai Randazzo térségében található Alcantara folyó feletti egyik hidat, amelynek mellvédje a vihar következtében le is omlott, miközben még autók hajtottak át az átkelőn.
A San Giuliano hidat a közútkezelő lezárta, hogy megelőzze a súlyosabb baleseteket – írja a La Stampa.
A Nebrodi-hegység települései attól tartanak, hogy hosszabb időre elszigetelődnek, ha a híd teljes lezárása elhúzódik. A híd szerkezete korábban, 2021-ben már komoly károkat szenvedett egy hasonló vihar idején, azóta az állapota tovább romlott.
A hatóság közölte: vasbeton korlátokat telepítenek, hogy az útszakasz váltakozó egyirányú forgalommal újra megnyithasson.