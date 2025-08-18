Az áthaladó autók alatt omladozott egy híd Szicíliában – videó

Heves esőzések rongálták meg a szicíliai Randazzo térségében található Alcantara folyó feletti egyik hidat, amelynek mellvédje a vihar következtében le is omlott, miközben még autók hajtottak át az átkelőn.

A San Giuliano hidat a közútkezelő lezárta, hogy megelőzze a súlyosabb baleseteket – írja a La Stampa.

Nuccio Di Paola on X (formerly Twitter): “Randazzo, Catania, Sicilia 16 agosto 2025, Ponte San Giuliano.Salvini visto che ti piacciono i ponti incomincia da questo che a causa del maltempo cade letteralmente a pezzi.Le vere priorità dei siciliani sono avere strade e infrastrutture normali, altro che ponte sullo… pic.twitter.com/gPVucbNfoO / X” Randazzo, Catania, Sicilia 16 agosto 2025, Ponte San Giuliano.Salvini visto che ti piacciono i ponti incomincia da questo che a causa del maltempo cade letteralmente a pezzi.Le vere priorità dei siciliani sono avere strade e infrastrutture normali, altro che ponte sullo… pic.twitter.com/gPVucbNfoO

A Nebrodi-hegység települései attól tartanak, hogy hosszabb időre elszigetelődnek, ha a híd teljes lezárása elhúzódik. A híd szerkezete korábban, 2021-ben már komoly károkat szenvedett egy hasonló vihar idején, azóta az állapota tovább romlott.

A hatóság közölte: vasbeton korlátokat telepítenek, hogy az útszakasz váltakozó egyirányú forgalommal újra megnyithasson.