Az én hetem: Parti Nagy Lajos arról, milyen trolira szállni egy fenyőfával

Államosítás (Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé, ehhez azonban hat magánintézményt államosítottak.) Elnöküldözés (Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban Donald Trumpnak, de a republikánus többség valószínűleg megakadályozza, hogy eltávolítsák a hivatalából. Trump boszorkányüldözést emleget, tombol, de közben mintha élvezné is a helyzetet.) Vízipók (Ismét megbukott egy magyarországi sportrendezvény kabalája: ezúttal olyan Vízipókot terveztek, amelyen egy ország röhögött pár órát, míg a szervezők le nem léptették a bábút. Most józan és hallucinogénket nélkülözni tudó bábtervezők jelentkezését várják.) Portfolió (Pikáns képek sorozatát juttatta el egy ismeretlen levélíró jóformán az összes magyarországi szerkesztőségnek. Állítása szerint egy nőről van szó, akinek Gréczy Zsolt DK-s politikus tett ajánlatokat, ennek megerősítésére pedig leplezetlen képeket küldött a hátsó feléről, illetve a nemi szervéről. Gréczy szerint ő nem zaklatott senkit, a privát képeit szerezték meg, és egyébként rengeteg ember küldözget egymásnak ilyen felvételeket, lehet olyan érzelemmel, vággyal teli helyzet, ami "ilyen kép elkészítésére alkalmasnak tűnik".) … (A fenti kulcsszavakhoz köthető pörgés dacára, azért az ország lassan lelassul az ünnepre. Ezt tesszük mi is, és az utolsó szó kiválasztásának jogát meghagyjuk a szerzőnek. Egy megkötésünk azonban mégis van: ennyi őrület mellé azért csak hozza be a karácsonyt is.)