Tokiónak anyagilag kevésbé fájhat az olimpia elhalasztása, mint idei megtartása

Végül Japán maga is javasolta a halasztást, a NOB pedig beadta a derekát. Így, mint Abe Shinzo miniszterelnök bejelentette, a játékokat jövő nyáron rendezik meg:

Az olimpiai láng megérkezett ugyan Japánba, de körbe már nem vitték, és egy ideig már nem is kell. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a japán szervezők két napja még egy hónap haladékot kértek a döntésre , de ez csak a hivatalos kommunikációs panelnek bizonyult, valójában egyre nagyobb nyomás volt rajtuk , hogy halasszanak. Ezt kérte a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, az USA úszószövetsége, Kanada és Ausztrália pedig kerek perec bejelentette, hogy bojkottálja az olimpiát, ha idén rendezik meg.

Nagyon szép ötlet volt évekkel ezelőtt kitalálni, hogy ott rendezzék a 2020-as nyári játékokat, ahol 2011-ben lecsapott a természeti katasztrófa. Ezt most egy másik rendkívüli esemény, a világjárvány húzta keresztül.

Thomas Bach NOB-elnök eredetileg négy lehetséges forgatókönyvvel számolt:

2020. július 24-augusztus 9. között lesznek a játékok, ahogy az eredeti tervben szerepel,

idén ősszel rendeznék az olimpiát,

2021 nyarára tennék át,

vagy 2022-ben rendeznék meg.

Most eldőlt, hogy a harmadik variáció mellett döntöttek, hiszen most még csak megtippelni sem lehetett, vége lesz-e idén a koronavírus-járványnak. Ráadásul az esetleges idei játékokra a sportolók ezreinek karanténban kellene készülnie, ami a legtöbb sportágban nem is lehetséges. A 2022-es verziót egyelőre elfelejthetjük.