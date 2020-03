Révész Sándor: Deviánsok, aberráltak – Mi

Ennyit azoknak, akik azt kérdeznék, miért kell pünkt most a transzneműekkel foglalkozni, s nincs-e nekem más dolgom ezekben az izés időkben. Mindig lenne más minden dologhoz képest. Most ez a más, és kész. Március 31-én van „a transzneműek láthatóságának” világnapja, és legyen ez elég ok a láthatóságuk szolgálatára, nem kell arra várni, hátha lesz majd egy transznemű, aki úgy lesz öngyilkos, hogy felhívja magára a figyelmet, és akkor majd rendelnek a tragédiához hátteret a szerkesztők.

Transznemű öngyilkosokból egyébiránt sosincs hiány, csak nem hívják fel magukra a figyelmet, és sokszor önmaguk előtt is rejtve marad, hogy azért érzik olyan szörnyen szerencsétlennek magukat és kilátástalannak az életüket, mert férfitestbe zárt nők vagy női testbe zárt férfiak.

„Alig van ember, aki ilyen állandóan és ennyire boldogtalan lenne” – ezt állapította meg D. Harry Benjamin, az a szexológus, aki először igyekezett a transzeneműek életének mélyébe látni, és először írta le tudományos alapossággal a transzneműséget (akkori kifejezéssel transzszexualitást) a múlt század közepén. Tíz transznemű ember közül "legalább három öngyilkos lesz, s egy-kettő öncsonkítást követ el, ha nem kap sebészi segítséget", ezt pedig a Johns Hopkins Egyetem mellett működő Gender Identity Clinic igazgatója, John E. Hoopes állította. Egy 2014-es magyarországi vizsgálat szerint a transzneműek 54%-a komolyan foglalkozott az öngyilkosság gondolatával, és ezek 44%-a meg is kísérelte azt, többségük többször is.