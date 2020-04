Most az ördög sem visel Pradát: a divatipart is kiütötte a koronavírus

Európa-szerte sorra zárnak be a ruházati üzletek a koronavírus-járvány és a kormányok által elrendelt intézkedések miatt. A divatmárkák az adományoktól elkezdve erejükhöz, kapacitásukhoz mérten felajánlásokat tesznek: sokan álltak át például kézfertőtlenítők, maszkok és más egészségügyi védőfelszerelések gyártására .

Iparági szakemberek szerint a H&M évente több mint 4 milliárd dollár értékben gyártat több mint 200 bangladesi varrodában. Miközben a svéd fast fashion óriás 500 ezer dollárt, a közösségi média felületeiket és védőfelszerelést, maszkokat is felajánlott, a megrendeléseiket visszamondták és csak a bangladesi üzemek a nemzetközi sajtót is elérő segítségkérése után jelentették be, hogy „a beszállítók segítségére sietnek”. Magyarul mégis kiegyenlítik a számlát, amire egyébként szerződés kötelezi őket.

Házi karanténba nem kell új ruha

A koronavírus-járvány kegyetlenül rámutatott a globális ellátási láncok sérülékenységére és több kutató a divatipart mind közül az egyik legglobálisabb iparágnak tartja: nem ritka, hogy akár több kontinensen és számos országban megy át a kezek között egy-egy ruhadarab, mire a polcokra (vagy a webshopok kínálatába kerül).

Az amerikai CBS News tényfeltáró riportja a bangladesi ruhagyártásról, 2012-ből: