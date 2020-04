Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája

Miért van visszatérő bonyodalom a magyar kormány és az Európai Unió között? És ha 2010 óta van is egy öröknek és megoldhatatlannak tűnő ellentét Európa és a hivatalos magyar vezetés között, elképzelhető-e, hogy a jövőben mindez változik, az ellentét mérséklődik, vagy netán megszűnik?

Ezekre a kérdésre adható egy rövidebb és egy hosszabb válasz. A rövidebb az (s ezt gyakran hallani vezető európai politikusok részéről), hogy a magyar kormány nem híve az európai értékeknek, sőt szembe megy azokkal. Ily módon nincs esély az álláspontok közeledésére addig, amíg a magyar fél nem változtat álláspontján, s nem kötelezi el magukat az európai értékeknek.

A hosszabb válaszhoz – s a kutya nyilván itt van elásva – nem elegendő, ha ex katedra kijelentjük, hogy a magyar kormány ilyen és amolyan. Ehhez az kell, hogy ezeket a bizonyos „európai értékeket” mérlegre tegyük. De még ez sem elég. Mert az is szükséges, hogy a magyar kormány (illetve tágabban a hazai jobboldal) értékeiről is beszéljünk. Mert bármennyire is úgy tűnik, hogy ebben a folyamatban csak az európai értékek „játszanak”, ez még sincs így, azon egyszerű oknál fogva, hogy a politika már csak olyan, hogy mindegyik oldalnak vannak értékei, sőt éppen az értékek közötti konfliktus alkotja a politika velejét.