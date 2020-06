A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét

Nagyot futott az elmúlt hetekben Kövér László. A házelnöknek majd minden napra jutott egy mondata arról, kit nem tart a nemzet tagjának. Emellett buzgón asszisztált ahhoz, hogy a trianoni döntés századik évfordulója pártpolitikai esemény legyen, szisztematikusan kirekesztve a parlamenti ellenzéket mindenféle megemlékezésből.

Bár Trianon a nemzeti közösséget ért sérelem, ezért fontos lett volna a pártpolitikától független közös fellépés, Kövér és a Fidesz csak a saját hatalomtechnikai érdekeit tartotta szem előtt. Már az is visszatetszést keltő, hogy a fideszesek erre a napra egy olyan politikai nyilatkozatot terjesztettek be a parlamentnek a saját nevük alatt, amely a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának állásfoglalásán alapul, s amelyet ennek szervezetei, köztük – a tanácskozásokból kimaradó DK kivételével – valamennyi ellenzéki párt is jóváhagyott.

A kormánypártiak nemcsak kisajátították a szöveget, hanem úgy döntöttek, inkább nem is bocsátják szavazásra az évfordulón, nehogy hangot kapjon az ominózus napon a témával kapcsolatban holmi jöttment ellenzéki képviselő is. Így a politikai nyilatkozat szövegének vitájában egyedül Kövér kapott szót, majd rögvest elhalasztották a vitát és a voksolást erre a hétre, amikor az évfordulóval kapcsolatos érdeklődés már lanyhul, így nem sok vizet zavar néhány ellenzéki felszólalás.