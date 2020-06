Deutsche Welle: Vége lehet a magyar sajtószabadságnak

Kivéve az Indexet, amely messze népszerűbb minden másnál a médiakínálatban, így a legfontosabb a szabad sajtótermékek sorában. A mintaszerű minőségi újságírást képviseli, amivel időnként teljesen feldühíti a miniszterelnököt, annak pártbarátait és a kabinet tagjait, akik ezt esetenként nem is titkolják. Ám most odáig jutottak a dolgok, hogy a szerkesztőség úgy látja: nagy baj fenyegeti a függetlenségét - mutat rá a Deutsche Welle, a külföldre sugárzó német közszolgálati adó. A szerző, Keno Verseck emlékeztet arra, hogy már eddig is voltak jelek, mármint hogy a hatalom trükkök segítségével igyekszik befolyása alá vonni a portált, vagy legalább is mérsékelni kritikus hangvételét.