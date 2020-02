világ

2020.01.08. 10:00 6 perc

Olvadás köszöntött be a Nyugat és Oroszország kapcsolatában, anélkül hogy Moszkvának engedményt kellett volna tennie. Vlagyimir Putyin kijátszhatja a kínai kártyát is, de rendszerének belső problémái miatt aligha vállalkozik újabb külpolitikai kalandra – véli szerzőnk, akinek most jelent meg Putyin Oroszországa című új könyve.